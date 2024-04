Carlinhos de Jesus relata encontro com mãe do assassino de seu filho

Carlinhos de Jesus, 71, participou do podcast Ser Artista e relatou o encontro que teve com a mãe do assassino de seu filho.

O que aconteceu

Dudu, o filho de Carlinhos, foi assassinado no dia 19 de novembro de 2011, em um bar em Realengo, Zona Oeste do Rio. Ele foi atingido por tiros de dois homens que estavam em uma moto.

Um dos acusados é o ex-policial Marlon Soares. Segundo a investigação, o motivo do crime foi ciúmes. O acusado teria ficado com Bruna Florência, na época namorada de Dudu, em um período em que ela e o filho de Carlinhos estavam separados.

Durante entrevista para o podcast, o jurado da Dança dos Famosos relembrou o momento em que encontrou a mãe do assassino de Dudu. "No intervalo [do julgamento], eu fui na cantina e olhei a mãe do rapaz. O pai e a mãe estavam na cantina. E ela, muito sem graça em me ver. Mas eu senti a dor que ela estava sentindo. Assim como eu perdi o meu filho, ela tava perdendo o dela, né?", contou.

O dançarino deu um abraço na mulher. "Eu Fui lá e acalentei ela. Dei um abraço nela. Falei pouco. Eu falei boa noite e que Deus olhasse por nós. Eu lembro que eu falei assim: 'Deus tá olhando por nós'", disse.