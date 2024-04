Belo e Gracyanne: Evento que daria início de turnê do Soweto é cancelado

Evento que responderia duvidas de jornalistas sobre a tour do grupo foi cancelado.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (18), aconteceria a coletiva de imprensa para iniciar a turnê de 30 anos de carreira do Soweto, grupo que Belo compõe. A informação veio da assessoria da banda que cancelou o evento após vir à tona a separação do vocalista com Gracyanne Barbosa, 40.

"A coletiva de imprensa que aconteceria hoje está cancelada. O credenciamento para o show de sexta e sábado está aberto. Não teremos entrevistas com nenhum dos artistas nos dias de show", anunciou a assessoria.

Apesar do cancelamento súbito, as trinta apresentações do grupo seguem confirmadas, com início neste final de semana, 19 e 20 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.