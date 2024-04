De 'calabreso' a quase expulsão: 8 tretas mais marcantes do BBB 24

As tretas tomaram conta da casa do BBB 24 (Globo). Relembre as brigas mais marcantes e que movimentaram o jogo na edição.

Treta do 'calabreso'

BBB 24: MC Bin Laden se altera em treta com Davi Imagem: Reprodução/Globoplay

Em uma festa, Davi discutiu com Lucas Henrique e MC Bin Laden. O motorista de aplicativo chamou o capoeirista de "calabreso" e gerou revolta na casa.

Alguns questionaram o baiano se o termo era pejorativo. Outros especularam que poderia ser gordofóbico.

A expressão foi criada por Toninho Tornado e virou meme nas redes sociais. O humorista usa o termo como um apelido para os alvos de suas pegadinhas e até comentou sobre o caso do reality.

'Chora, bonequinha': de falas sobre corpo a discussão aos gritos

BBB 24: Alane e Fernanda discutem na academia Imagem: Reprodução/Globoplay

Fernanda reclamou sobre uma fala de Alane no Sincerão, negando que tivesse pedido perdão a ela. Com a continuidade da conversa, a confeiteira a imitou e bailarina falou que ela poderia ficar mais flexível.

Com isso, Fernanda rebateu que a rival estava "molinha". O comentário desestabilizou Alane, que gritou e disse que ela não tinha o direito de falar sobre seu corpo. A discussão se estendeu pela casa e elas tiveram que ser separadas pelos colegas.

A niteroiense a alfinetou: "Não vou bater palma para palhaça! Quer chorar? Chora, bonequinha (...) Vai entupir outro vaso". E Alane respondeu: "Gente mentirosa assim não se dá bem [no BBB]. Vai tomar no seu c*". Em seguida, Fernanda completou: "O seu está frouxo. Vamos costurar essa remenda aí".

Bate-boca 'cinematográfico'

BBB 24: Fernanda e Beatriz discutem no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

A confeiteira também se irritou com Beatriz no Sincerão. A vendedora disse que ela tinha Jogo Sujo e se incomodava com a sua alegria, e Fernanda retrucou: "Foi uma escolha minha não querer ter nenhuma interação com você. A sua alegria também não me incomoda, porque prefiro não olhar para você, não falar com você".

Em um momento da dinâmica, Fernanda até citou "127 Horas" (2010). "Nesse filme o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse com a mão agarrada com você, não seriam 127 horas. Eu ia arrebentar a minha mão em cinco segundos", declarou.

Por fim, a confeiteira tratou sobre a importância de seus filhos para seguir na competição: "Meu objetivo nesse jogo é verdadeiro, é sobre meus filhos, e isso é mais forte que você faça. Meus filhos valem muito mais do que seu brilho e sua alegria. Eu me preocupo em ganhar prova e foi assim que cheguei com esse colar. Só que você precisa ganhar para me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você não me incomoda".

Ameaça de Tá com Nada e desavença por estalecada

BBB 24: Alane, Wanessa e Yasmin protagonizam treta Imagem: Reprodução/Globoplay

Até punição foi motivo de treta generalizada. Yasmin Brunet ameaçou levar a casa para o Tá com Nada e Alane sugeriu que as pessoas poderiam votar nela por isso.

A modelo se incomodou com a fala da bailarina e, mais tarde, zombou que ela tinha levado estalecada na casa. Ouvindo os risos dela e de Wanessa Camargo, Alane tirou satisfação e afirmou que não fazia de propósito. As três tretaram aos gritos e, depois, se contiveram.

Rixa do 'inútil' e repercussão

BBB 24: Yasmin reclama de Davi após brother chamá-la de 'inútil' Imagem: Reprodução/Globoplay

Davi se intrometeu em uma conversa envolvendo Leidy e Yasmin. O baiano reforçou que a modelo era "inútil" no jogo e a trancista, "uma cobra".

A famosa se irritou e disparou: "Idiota é teu c*". A discussão repercutiu nas redes sociais após ela repetir o palavrão várias vezes.

Desentendimento e roupas jogadas na piscina

BBB 24: Leidy Elin joga roupas de Davi na piscina Imagem: Reprodução/Globoplay

Dias depois, Leidy e Davi voltaram a se desentender aos gritos no programa ao vivo. Enquanto ele a chamou de "mulher baixa", ela o acusou de ser "manipulador".

Após os xingamentos, a sister foi até o Quarto Magia e pegou a mala de Davi. Ela jogou suas roupas na piscina e, mais tarde, Tadeu Schmidt deu uma bronca geral: "O que a Leidy fez de jogar as roupas não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças que o Davi ameaçou poderiam passar muito do limite".

Quase expulsão por embate no Sincerão

BBB 24: Davi e MC Bin Laden batem boca após Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

MC Bin Laden estava discutindo com Matteus, e Alane e Davi se intrometeram na situação. O motorista de aplicativo apontou que o funkeiro era maluco e os dois tretaram aos gritos.

Com a aproximação dos dois, Lucas Henrique e Matteus tentaram separá-los. Ao conter o famoso de avançar em Davi, Lucas foi derrubado e os dummies entraram na casa para afastá-los.

Ao final, o Big Boss interveio. Ele reafirmou que os participantes "passaram do ponto": "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se".

O bate-boca, que poderia gerar a expulsão de ambos, ainda foi lamentado no ao vivo: "Já passaram por tanta coisa e alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? BBB é uma arena para embates verbais (...). Davi e Bin, é a segunda vez que partem para esse cara a cara raivoso. Não perceberam que isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? Mais preocupante do que aquilo que aconteceu é o que pode vir a acontecer", pontuou Tadeu Schmidt.

'Egoísta' e o fim da amizade entre Bia e Davi

BBB 24: Beatriz e Davi discutem após Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Na reta final, Beatriz e Davi discutiram. O brother a chamou de "egoísta" e ela se incomodou.

O bate-boca tomou conta da casa e a vendedora decidiu que não queria mais a amizade do motorista de aplicativo. Ele ainda a classificou como "infantil" e "sacola de vacilo" por seus erros na casa.