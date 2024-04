Anime: 'Mob Psycho 100' é porradaria de qualidade com drama sensível

Raros projetos audiovisuais acertam em todos os pontos, mas "Mob Psycho 100" é um desses exemplos. O anime, que estreou na Netflix, dosa exatamente ação, comédia e drama ao abordar o amadurecimento do adolescente Shigeo Kageyama. É um espetáculo bonito, bem escrito e emocionante. "Mob Psycho 100" não é só um anime, é uma experiência de vida.

Um adolescente quase normal

Shigeo Kageyama é um adolescente tímido, daqueles sem muita presença ou atitude —mas há um diferencial no jovem: ele transborda energia psíquica. Seu poder está diretamente ligado ao estado emocional, quando se descontrola, um contador metafórico vai subindo de porcentagem e, quando atinge os 100%, Kageyama se transforma em um ser poderoso que daria trabalho para qualquer Naruto ou Tanjiro da vida.

Mesmo sendo uma bomba de inseguranças juvenis prestes a explodir, Shigeo (ou Mob, seu apelido) tenta levar uma vida comum, frequentando a escola e convivendo com seus familiares. O fato de ser poderoso não é motivo para se gabar, pelo contrário. Durante a infância, ele foi zombado por uma garota por quem era apaixonado e, desde então, tenta esconder esse lado psíquico das pessoas.

Reigen e Mob em "Mob Psycho 100" Imagem: Reprodução/Bones

Quem se aproveita disso é Arataka Reigen, um trambiqueiro que comanda uma agência de casos paranormais e contrata Mob como seu estagiário. Reigen não tem poder psíquico, e engana seus clientes fazendo massagens relaxantes para expurgar encostos ou apagando fantasmas de fotos através do poder de aplicativos de edição de imagem. Quando um caso realmente paranormal aparece, Reigen convoca Mob para exterminar qualquer eventual espírito com seu poder sem limites.

"Feio?"

"Mob Psycho 100" é criação do autor One, conhecido graças a outra obra, "One-Punch Man". One é um autor talentoso para histórias, porém, ele conta com um traço bastante peculiar que, embora expressivo, não atende às necessidades estéticas do mercado de anime e mangá. Há até quem erroneamente chame o traço do One de "feio".

Em "One-Punch Man", o desenhista Yusuke Murata (de "Eyeshield 21") pegou a história originalmente feita por One e redesenhou com um traço mais ao estilo tradicional. O anime seguiu essa identidade visual. Já em "Mob Psycho 100", um dos pontos mais importantes é a manutenção do estilo de One, com seus personagens apresentando feições bem específicas, cabelos semelhantes, etc. O estúdio Bones decidiu que este anime seria uma das mais belas produções já feitas no Japão, e caprichou.

Cena de combate em "Mob Psycho 100" Imagem: Reprodução/Bones

As coreografias dos combates são inspiradas e os personagens se movem pela tela em meio a um show de luzes e cores usadas para representar os poderes psíquicos. A animação de "Mob Psycho 100" é tão impactante que o Anime Awards Brasil, premiação brasileira feita para prestigiar os animes do ano, deu o nome de "Prêmio Mob Psycho 100" para a categoria de melhor animação após protestos no ano em que a segunda temporada da série não fora indicada.

Crescer é difícil

Mob é um adolescente tentando se encontrar no mundo, ansioso para criar laços de amizade (e amorosos) com outras pessoas. Ainda que deslocado, aos poucos, o protagonista entra em espaços que pareciam inatingíveis. Uma das piadas recorrentes do anime, por exemplo, é mostrar o quão peixe fora d'água ele é por estar em um clube de "marombeiros" da escola. No decorrer da série é possível ver sua evolução e como ele ocupa aquele espaço e forma uma amizade genuína com aqueles gigantes.

O arco final de "Mob Psycho 100" é um exemplo de como desenvolver um personagem numa história de amadurecimento. O protagonista é afetado por todas as questões da idade ao mesmo tempo, além de seu problema de autoaceitação. Isso leva a um forte cataclisma, mas de uma tristeza grande. E após tantos arcos de desenvolvimento de Shigeo como indivíduo, a obra encerra e deixa o público com um sorriso no rosto.

"Mob Psycho 100" é um caso de anime que soube harmonizar todos os lados. Nos momentos de comédia, ele arranca risadas como ninguém. Nas partes de drama é de cortar o coração e, por fim, quando é hora da luta, o espectador é imerso em um show de movimentos fluídos e poderes criativos. Não é à toa que muitos o consideram como um dos grandes animes dos últimos anos e que será lembrado por décadas. No fim, Shigeo é mais que um protagonista de anime. É um amigo próximo que o espectador vê crescer.

O mangá foi lançado pela editora Panini e, agora, ganhou uma republicação.

"Mob Psycho 100"

Onde Netflix e Crunchyroll, com legenda e dublagem --as três temporadas disponíveis