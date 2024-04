A nova programação da Globo, que estreia este mês, logo após o fim do Big Brother Brasil 24, traz para a TV aberta três produções que fazem sucesso no Globoplay. Nesta quinta-feira, 18, vai ao ar na tela da emissora o primeiro episódio da série Os Outros. Já na terça-feira, 23, começarão a ser exibidas a segunda temporada de Encantado’s e a quinta e última temporada de Sob Pressão.

Os Outros

A série lançada em 2023 na plataforma de streaming da emissora será exibida pela primeira vez na TV aberta. A produção conta a história de duas famílias que, após uma briga entre os filhos, vivem uma escalada de violência. A série mostra até onde a falta de diálogo pode levar as pessoas. No elenco, estão Milhem Cortaz, Maeve Jinkings, Adriana Esteves e Thomás Aquino, que formam os casais Wando e Mila e Cibele e Amâncio. Drica Moraes, Guilherme Fontes e Eduardo Sterblitch também ajudam a contar a história do que acontece no condomínio de classe média em que se passa a trama. O sucesso da série foi tão grande que uma terceira temporada já está garantida, antes mesmo da exibição da segunda.

Confia o trailer

Sob Pressão

A quinta temporada da série vai ao ar na tela da Globo depois de dois anos de seu lançamento no Globoplay. As primeiras temporadas de Sob Pressão foram feitas para a TV, mas a produção passou a ser disponibilizada diretamente no streaming da emissora. A trama da quinta e última temporada aborda a saúde mental da equipe médica, que se vê, em diferentes momentos, no lugar de paciente. Elogiada pelo público e pela crítica, a narrativa da obra ganhou notoriedade internacional logo na primeira temporada, sendo exibida em festivais como Berlinale e Festival de Cinema de Toronto.

Confira o trailer

Encantado’s

A história do supermercado de subúrbio que vira um barracão de escola de samba carioca do Grupo D à noite volta às telas da Globo com sua segunda temporada. Escrita pelas roteiristas Thais Pontes e Renata Andrade, estrelada por Vilma Melo e Luis Miranda, a série acompanha o dia a dia do espaço e a luta dos irmãos para sustentar o sonho do pai deles: manter o negócio da família de pé e não deixar o samba morrer. Assim como Os Outros, uma nova temporada do sucesso está em fase de produção.