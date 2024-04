Separados, Gracyanne Barbosa tem tatuagem íntima com nome de Belo; veja

Gracyanne Barbosa e Belo colocaram um ponto final no casamento. Ao longo dos 15 anos em que ficaram juntos, a influenciadora fitness chegou a fazer homenagens ao pagodeiro, com direito a uma tatuagem íntima.

O que aconteceu

Barbosa tem o nome de Belo tatuado no bumbum. A famosa gravou o nome do ex-marido em sua pele na região do cóccix, em 2008, no início do relacionamento deles.

Outras tatuagens. Além da gravura feita no bumbum, Gracyanne tatuou "Belo, eu te amo" no corpo. O pagodeiro, por sua vez, fez a mesma tatoo, mas com o nome da dançarina.

Vale ressaltar que Belo tatuou o nome de Viviane Araújo quando eles namoravam. Após o fim conturbado do romance entre os dois, tanto o cantor quanto a atriz cobriram suas respectivas tatuagens.

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista de Splash Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Eles ainda seguem vivendo na mesma casa, em que também moram outras pessoas, mas o cantor já prepara a mudança para uma nova residência no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo apuração da coluna, os dois já não usam aliança há alguns meses, e fãs de Belo notaram que o cantor estava sem o anel.

Desgaste. De acordo com fontes da coluna, o término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.

Gracyanne Barbosa disse ter vivido outro romance após separação. A Splash, ela explicou que o envolvimento já acabou e que se arrepende. "Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo".