Muita IA, modelo 'dobrável' e mais: Samsung anuncia 4 notebooks no Brasil

A Samsung lançou ontem (17) no Brasil sua nova linha de notebooks Galaxy Book 4, com foco em inteligência artificial. Três dos quatro modelos — Ultra, Pro e 360 — já estão à venda no país, com preços entre R$ 7.499 e R$ 18.999.

Como diferenciais, eles têm telas sensíveis ao toque e processadores de última geração. Nos modelos equipados com Intel Core Ultra, há uma NPU (Unidade Neural de Processamento) dedicada às funções de IA, que rodam na própria máquina e não na nuvem. Assim, além de não depender de conexão à internet, as respostas são mais ágeis, com menos gasto de energia, e a CPU fica desafogada para as demais tarefas.

Recursos de IA

Os notebooks já vêm preparados para que o usuário aproveite variadas funções com inteligência artificial, incluindo:

Windows Studio Effects: aplica efeitos especiais à câmera, como desfoque de fundo e enquadramento automático.

Botão de acesso rápido ao Copilot da Microsoft: fica fácil pedir qualquer coisa para o chatbot.

Criação de imagens com IA generativa (capas de criar coisas): usando textos, imagens e até desenhos simples.

Samsung Studio: software para criação e edição de vídeos com recursos de IA.

App Galeria: aprimorado com ajustes de IA.

Imagem: Divulgação

Galaxy Book4 Ultra

O foco são pessoas que exigem muito dos computadores por longos períodos, como profissionais de audiovisual ou gamers.

É o maior e mais potente dos quatro, com tela Amoled de 16 polegadas, 32 GB de RAM (que ajuda no desempenho) e 1 TB de armazenamento SSD.

Vem em duas versões de processadores e placas de vídeo dedicadas:

CPU Intel Core Ultra 7; GPU Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB: R$ 14.999

CPU Intel Core Ultra 9; GPU Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB: R$ 18.999

Há um sistema de resfriamento com câmera a vapor e, segundo a empresa, a bateria de 76 Wh dura até 21h de reprodução de vídeo.

Galaxy Book4 Pro

Seu maior diferencial é a portabilidade. Com tela de 14 polegadas, ele é muito leve (1,23 kg), fino e compacto — dá para levar para todo lado.

Há apenas uma configuração, com preço sugerido de R$ 9.999:

16 GB de RAM

1 TB de armazenamento SSD

processador Intel Core Ultra 7

GPU Intel Arc integrada

bateria de 63 Wh (até 18 horas de reprodução de vídeo)

Galaxy Book4 360

O mais versátil da linha, quase uma mistura de tablet com notebook. A tela de 15,6 polegadas dobra e gira 360°, para se adaptar a qualquer posição de uso, e suporta canetas S Pen (não inclusa), para desenhos e anotações.

São duas versões, com GPU Iris Xe integrada integrada:

processador Intel Core 7; 16 GB de RAM; 1 TB de armazenamento: R$ 8.999

processador Intel Core 5; 8 GB de RAM; 512 GB de armazenamento: R$ 7.499

Dos três modelos à venda, é o único que não possui NPU, por isso, os recursos de IA são executados mais lentamente e com maior uso de energia. Além disso, não há atalho direto para o Copilot.

A bateria de 68 Wh promete até 22 horas de reprodução de vídeo.

Galaxy Book4

O modelo mais simples e barato da linha, o Galaxy Book4, chegará ao mercado brasileiro "em breve", de acordo com a Samsung, em diferentes versões. Os preços ainda não foram anunciados.

Seu foco é o custo-benefício para usuários que exigem menos do computador. É o único sem tela sensível ao toque e também não há NPU.