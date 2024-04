Nasce Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Pilar, a primeira filha de Fernanda Paes Leme, 40, e Victor Sampaio, 32, nasceu ontem (17), na maternidade Promare, em São Paulo.

A bebê chegou ao mundo com 50cm e 3,325 kg. "Mãe e filha estão bem, e a família muito feliz com a chegada da nova integrante", informou a assessoria da apresentadora em nota enviada a Splash.

A primeira foto da bebê foi publicada pelo pai no Instagram.

Victor Sampaio e a filha, Pilar Imagem: Reprodução/Instagram/@victorsampaio

Fernanda e Victor estão juntos desde janeiro de 2021. A atriz revelou que sofreu um aborto no final no mesmo ano. "É um processo doloroso, você se sente fracassada. As pessoas falam que eu vou ter outro, mas é que eu perdi aquele", desabafou.