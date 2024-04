Otaviano Costa ganha superpoder após tomar chá misterioso em novo filme

Otaviano Costa, apresentador do Otolab nos canais de Splash, interpreta um adivinho na comédia "Vidente por Acidente", que estreia nesta quinta (18) nos cinemas. O ator revelou como seu personagem ganhou o poder da clarividência na trama em papo exclusivo.

"Chazinho misterioso"

Otaviano dá vida ao arquiteto decadente Ulisses, que busca sua verdadeira vocação aos 45 anos. "Desesperado, ele busca uma solução extrema e se entrega a uma coach que promete uma espécie de regressão vocacional, tomando um chazinho."

Era uma grande lorota. Ele desmaia no meio do processo do ritual e, quando acorda, está sem roupa. Ele foi roubado. Foi um golpe.

Otaviano Costa

Ao tomar o chá misterioso, o personagem ganha o poder de adivinhar a vocação das pessoas. "Imagine como seria tudo mais simples se Deus viesse no ombro de cada pessoa e falasse: 'Você é cantor', 'fulano é empresário'. A vida seria muito mais simples se alguém tocasse no seu ombro e falasse qual é a sua vocação."

Ulisses (Otaviano Costa) prevê vocação das pessoas em 'Vidente por Acidente' Imagem: Laura Campanella

"Piada se perdeu"

Otaviano queria fazer piada com a profissão de artistas famosos, como Luciano Huck. "Quando a criação começou a ser desenvolvida em 2017, a gente achou que seria muito engraçado pegar uma celebridade que fosse unânime, não tivesse dúvida sobre sua carreira, sobre sua vocação."

Luciano Huck estava naquele momento entre ser apresentador ou se candidatar à Presidência do Brasil. Seria engraçado, no meio daquela piada, colocar um cidadão como o Lu, que a gente não sabia se estava em dúvida sobre ser presidente ou continuar como artista.

A ideia era que Ulisses revelasse que o caminho certo de Huck era a Presidência da República, mas a brincadeira se perdeu com o atraso causado pela pandemia. "O Luciano já tinha deixado claro que não queria mais ser presidente."

Xuxa foi a substituta. "Tínhamos que achar uma celebridade do mesmo calibre. Na minha cabeça veio a Xuxa, uma querida amiga, com uma potência gigantesca de talento e comunicação para agregar um valor incrível ao filme. E é uma participação muito especial e divertida."

"Volta para a TV está sendo aquecida"

Otaviano quer voltar para a televisão. O apresentador deixou a Globo em 2019, após dez anos na emissora. "Vai ter a hora de voltar para a TV aberta. Isso já está sendo aquecido. Já tiveram duas ou três aproximações."

Ideia de "Vidente por Acidente" surgiu antes da saída da Globo, mas o contrato lhe impedia de trabalhar no filme. "Uma série de inquietudes profissionais levaram a minha saída da Globo, momentaneamente, na época."