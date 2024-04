Nasce bebê de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio; veja primeira imagem de Pilar

Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, nasceu nesta quarta-feira 17, na Promatre, maternidade em São Paulo. A informação foi divulgada pelo site Hugo Gloss.

A atriz e apresentadora realizou uma cesariana e a primogênita do casal veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg.

Fernanda, que estava com 39 semanas de gestação, ainda não se pronunciou sobre o nascimento da filha. Victor divulgou uma foto com a pequena em seus braços nas redes sociais.

O casal anunciou a gravidez em outubro do ano passado, quando postaram uma foto com uma imagem do exame de ultrassonografia do bebê. Ela já havia perdido um bebê após sofrer um aborto espontâneo em 2021.