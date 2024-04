Megadeth volta a São Paulo para apresentar sua nova formação

Quando Dave Mustaine, vocalista, guitarrista e líder do Megadeth, diz que "estamos prontos para fazer um retorno triunfante a um dos nossos lugares favoritos para tocar" no anúncio de sua Crush The World Tour pela América Latina, talvez ele não esteja fazendo um daqueles exageros típicos de rockstars. Pelo menos no que diz respeito ao nosso país. Afinal, estamos falando da 16ª turnê da banda por aqui, mantendo-os na liderança do ranking de "bandas de metal que tocaram mais vezes no Brasil". Pois é, surpreendentemente mais até do que o onipresente Iron Maiden.

A primeira passagem do Megadeth pelo Brasil aconteceu em 1991, durante a 2ª edição do Rock in Rio. Curiosamente, em 2022, na mesma época em que foi lançado o novo álbum de estúdio, "The Sick, The Dying? And The Dead!", o grupo de gigantes do thrash metal estava confirmado para se apresentar novamente no festival carioca, mas acabou cancelando sua participação para sair em uma turnê com os conterrâneos do Five Finger Death Punch.

Além do show que acontece em São Paulo na próxima quinta-feira, dia 18, no Espaço Unimed, encerrando um hiato de sete anos desde sua última vinda aos nossos palcos, a turnê passou por Peru, Chile, Uruguai e Paraguai. Depois do Brasil, a sequência de shows estica para Colômbia (21), São Salvador (23) e duas datas no México (25 na Cidade do México e Monterrey no dia 27).

Novo integrante na família

Além de apresentar as faixas do elogiado novo disco, um manifesto raivoso sobre como Mustaine ainda enxerga o mundo pós-pandemia ("É difícil ver uma banda queimando com tanta intensidade durante tanto tempo", disse a crítica empolgada da revista especializada Kerrang), o frontman retorna aos braços dos fãs brasileiros trazendo mudanças na formação. O que, para quem acompanha a trajetória do Megadeth, não é exatamente uma novidade.

No baixo, o eterno braço-direito de Mustaine, David Ellefson, foi afastado por "conduta sexual inapropriada" —e quem assumiu o instrumento foi James LoMenzo, outro velho conhecido dos fãs por já ter tocado com o Megadeth entre 2006 e 2010, além de participar dos discos "United Abominations" (2007) e "Endgame" (2009).

A grande mudança, no entanto, em especial no que diz respeito aos brasileiros, é mesmo na segunda guitarra. Depois de 9 anos, o brasileiro Kiko Loureiro (ex-integrante original do Angra) anunciou a sua saída do Megadeth, alegando uma incompatibilidade entre a agenda frenética de shows do grupo e a sua possibilidade de curtir um pouco mais a vida dos três filhos. Kiko acabou sendo substituído por um músico que ele mesmo indicou e ajudou a treinar: o prodígio finlandês Teemu Mäntysaari, com passagens por bandas como Wintersun e Imperanon.

"Teemu é monstruoso", afirmou Dave, em entrevista ao canal colombiano Alejandrosis, no YouTube. "Ele é o cara que eu estava procurando há muito tempo. Peço que aprenda uma música, ele aprende. Peço que aprenda um solo, ele aprende. Peço que aprenda uma parte vocal, ele aprende". Aliás, segundo Mustaine, ter um sujeito tão técnico e virtuoso ao seu lado nas apresentações faz com que ele mesmo se desafie em seu papel de guitarrista. "Às vezes, eu ficava vários dias sem encostar na guitarra. Desde que Teemu chegou, estou pronto —pronto para aquecer, para praticar, para repassar os solos e para arrasar".

No final de 2023, o poderoso chefão já tinha se derretido em elogios ao recém-contratado, numa entrevista para as rádios americanas 94.9 e 104.5 The Pick quando a turnê dava seus primeiros passos. Ao afirmar que o público estaria "enlouquecendo" com o novo guitarrista, ele disse que a química entre os dois funciona muito bem porque Teemu passou a infância e adolescência sendo um fã de heavy metal. "Kiko não cresceu batizado no metal", afirmou. "Estamos tocando muitas músicas antigas do nosso catálogo e coisas novas também."

Vejamos o quão METAL este "novo" Megadeth soa —e o quanto o público brasileiro vai sentir falta do seu "tesouro" (apelido carinhoso dado a Kiko Loureiro por conta do personagem de Chaves).

Serviço

Megadeth no Brasil

18 de abril de 2024 (quinta-feira)

Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo)

19h - abertura da casa

21h30 - início do show

Classificação: 16 anos

Ingressos: Ticket360