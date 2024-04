Luiza Trajano: "só a união da sociedade vai proporcionar educação a todos"

O Brasil atravessou uma jornada transformadora na era digital. Quase 90% da população acessa a internet - e são quase 250 milhões de celulares inteligentes em uso no país. Segundo relatório da Rocket Lab, o país é o 4º colocado no ranking em downloads de apps no mundo.

Mas, para a economia brasileira seguir pujante, a sociedade civil precisa se unir para oferecer educação, saúde e moradia à população. Este foi o tom do painel "Digital first: a nova economia brasileira" no Web Summit Rio, que reuniu Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza; Mate Pencz, CEO da startup Loft e Rodrigo Marques, chefe de estratégia da operadora da Claro.

Em toda reunião alguém fala que educação é a base de tudo. Escutamos isso há anos, mas precisamos de um plano que dê educação, saúde e moradia a todos. Só a sociedade civil unida vai conseguir proporcionar isso.

Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza

Digital como facilitador

Rodrigo, da Claro, destacou que a operadora tem dois papeis fundamentais nessa missão: ser um habilitador do mundo digital, a partir da construção de conectividade, e fazer a própria transformação digital.

Atendemos quase 100% da população com a rede 4G. Também estamos construindo produtos, para propiciar que as pessoas possam inovar no seu dia a dia.

Rodrigo Marques, da Claro

Mate, da Loft, reforçou o papel que as empresas têm no desenvolvimento do país.

Vivemos uma onda de prosperidade. A população tem acesso, mas falta educação básica e educação financeira, até para as pessoas entenderem como elas podem conseguir um financiamento mais barato.

Mate Pencz, da Loft

E-commerce em escala

O crescimento do acesso à internet também deu bons frutos ao e-commerce no país. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas online alcançaram R$ 185,7 bilhões em 2023 -um crescimento de mais de 10% em relação a 2022.

Já um estudo da NuvemCommerce, do ano passado, mostrou que o desempenho dos pequenos e médios empreendedores online continuou a crescer em 2023: as pequenas e médias empresas online faturaram R$ 3,3 bilhões, valor 22% maior que o atingido em 2022.

Mas como a IA transformará o comércio eletrônico? Tiago Dalvi, CEO da Olist, provedora de soluções de vendas online e Guilherme Nosralla, cofundador da plataforma Merama, startup que investe em lojas digitais, participaram de um debate sobre o tema, mediado por José Saad Neto, fundador da GoAd Media.

A inteligência artificial vai transformar o futuro das pequenas e médias empresas. Quem considera isso opcional tem prazo de validade no seu negócio.

Tiago Dalvi, da Olist