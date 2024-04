Quem é Joe Alwyn, 'muso inspirador' do novo álbum da Taylor Swift?

O aguardado novo álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", será lançado na madrugada de sexta (19). As dicas dadas pela cantora indicam que o "muso inspirador" da vez é Joe Alwyn, com quem ela namorou por seis anos.

Ele, que já foi o tema do romântico álbum "Lover", agora inspira faixas sobre o fim do relacionamento. Mas quem é Joe Alwyn?

Joe Alwyn é um ator britânico de 33 anos. Ele é bisneto do compositor William Alwyn e filho de um documentarista com uma terapeuta.

Ele namorou Taylor Swift de 2017 a 2023. Os dois tiveram um relacionamento longo, mas muito discreto, e apareceram poucas vezes juntos em público.

Alwyn começou a carreira no drama de guerra "A Longa Caminhada de Billy Lynn", dirigido por Ang Lee. Ele também estrelou alguns filmes de época como "A Favorita", "Duas Rainhas" e "Harriet".

Joe também viveu o protagonista Nick na série "Conversas Entre Amigos". Na obra, baseada no livro de mesmo nome, o personagem dele se apaixona pela amiga mais nova de sua mulher, interpretada por Jemima Kirke.

Ele estará no novo filme de Yorgos Lanthimos, diretor de "Pobres Criaturas". O grego, que também dirigiu "A Favorita", lançará em junho o longa-metragem "Kinds of Kindness", estrelado por Emma Stone.

O ator também colaborou com a criação de algumas músicas de Taylor sob o pseudônimo William Bowery. Com isso, também levou o prêmio de Álbum do Ano, quando Taylor Swift venceu na categoria com o disco "folklore", em 2021. "exile", "betty", "champagne problems", "coney island" e "evermore" são algumas das faixas creditadas também a "William Bowery".

O ator britânico Joe Alwyn Imagem: Valerie Macon/AFP

Por que Taylor Swift e Joe Alwyn terminaram?

Nenhum dos dois falou sobre o fim do relacionamento, mas Taylor deu pistas do motivo do término. Isso porque em maio do ano passado, a cantora lançou a faixa "You're Losing Me" ("Você está me perdendo", em tradução livre), que parece fazer referência ao fim do namoro com o ator. O título do novo álbum também parece fazer referência a Alwyn, que já disse ter um grupo de conversa com outros atores chamado "The Tortured Man Club", ou "O Clube dos Homens Atormentados".

Uma fonte disse à revista People que os dois se separaram porque "tinham personalidades muito diferentes". Além disso, "Joe tinha dificuldades com o tamanho da fama de Taylor e a atenção do público", de acordo com a mesma fonte.