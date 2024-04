Fotógrafo da Reuters Mohammed Salem ganha prêmio World Press Photo of the Year 2024

Por Anthony Deutsch

AMSTERDÃ (Reuters) - O fotógrafo da Reuters Mohammed Salem ganhou o prestigioso prêmio World Press Photo of the Year 2024 nesta quinta-feira por sua imagem de uma mulher palestina embalando o corpo de sua sobrinha de 5 anos na Faixa de Gaza.

A foto foi tirada em 17 de outubro de 2023, no hospital Nasser em Khan Younis, no sul de Gaza, onde as famílias procuravam parentes mortos durante bombardeios israelenses no enclave palestino.

A imagem vencedora de Salem retrata Inas Abu Maamar, de 36 anos, soluçando enquanto segura o corpo de Saly, coberto por um lençol, no necrotério do hospital.

"Mohammed recebeu a notícia de seu prêmio WPP com humildade, dizendo que essa não é uma foto para comemorar, mas que ele aprecia seu reconhecimento e a oportunidade de publicá-la para um público mais amplo", disse o editor global de fotos e vídeos da Reuters, Rickey Rogers, em uma cerimônia em Amsterdã.

"Ele espera que, com esse prêmio, o mundo se torne ainda mais consciente do impacto humano da guerra, especialmente nas crianças", afirmou Rogers, diante da foto na Nieuwe Kerk, na capital holandesa.

Ao anunciar seus prêmios anuais, a World Press Photo Foundation, com sede em Amsterdã, disse que era importante reconhecer os perigos enfrentados pelos jornalistas que cobrem conflitos.

Segundo ela, 99 jornalistas e funcionários da mídia foram mortos na cobertura da guerra entre Israel e o Hamas desde que o grupo militante palestino atacou o sul de Israel em 7 de outubro e Israel respondeu lançando uma ofensiva militar em Gaza.

"O trabalho da imprensa e dos fotógrafos de documentários em todo o mundo geralmente é feito sob alto risco", disse Joumana El Zein Khoury, diretora executiva da organização.

"No ano passado, o número de mortes em Gaza elevou o número de jornalistas mortos a um nível quase recorde. É importante reconhecer o trauma que eles sofrem para mostrar ao mundo o impacto humanitário da guerra."

Salem, um palestino de 39 anos, trabalha para a Reuters desde 2003. Ele também ganhou um prêmio no concurso World Press Photo de 2010.

O júri disse que a imagem vencedora de Salem em 2024 foi "composta com cuidado e respeito, oferecendo ao mesmo tempo um vislumbre metafórico e literal de uma perda inimaginável".

"Senti que a foto resume o sentido mais amplo do que estava acontecendo na Faixa de Gaza", afirmou Salem quando a imagem foi publicada pela primeira vez em novembro.

"As pessoas estavam confusas, correndo de um lugar para outro, ansiosas para saber o destino de seus entes queridos, e essa mulher me chamou a atenção porque estava segurando o corpo da menina e se recusava a soltá-la."

A esposa de Salem havia dado à luz seu filho dias antes de ele tirar a foto.

A fotografia é "profundamente tocante", disse Fiona Shields, membro do júri e chefe de fotografia da Guardian News & Media.

O júri selecionou as fotos vencedoras entre 61.062 inscrições de 3.851 fotógrafos de 130 países.