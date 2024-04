Equipe de Davi explica por que o campeão do BBB 24 ainda não encontrou a mulher, Mani

Depois da entrevista do campeão do BBB 24, Davi, ao 'Mais Você', na manhã de quarta-feira, 17, em que o brother afirmou para a apresentadora Ana Maria Braga, que ainda "está namorando" e em um "período de conhecimento" com a mulher Mani Rego, a web começou a questionar o motivo dos dois ainda não terem se encontrado. Segundo a equipe de Davi, a agenda dos dois "está cheia".

A equipe de Davi se posicionou durante a noite de quarta-feira, 17. "Reforçamos que Davi está com a agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda (Mani), em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos", disse, em comentário postado nas redes sociais do colunista Leo Dias.

Nas fotos do Instagram de Davi, internautas reclamam: "Cadê a Mani?". "Não esqueça da Mani, ela foi seu maior alicerce fora do programa", comentou outro.

10 milhões de seguidores de Davi

Davi, vencedor do BBB 24, atingiu 10 milhões de seguidores nesta quarta-feira, 17. Ele comemorou em suas redes sociais e agradeceu ao apoio dos fãs.

No Instagram, a equipe de Davi agradeceu: "É muita gente chegando, passageiros, e Davi está super feliz e entusiasmado com toda essa energia. Essa troca calorosa tem sido maravilhosa de prestigiar, e a força de vocês se torna cada dia ainda mais evidente. Muito obrigado".