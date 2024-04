Diretor artístico de Barretos sonha com Beyoncé: 'Valores são grandes'

Pedro Muzeti, diretor artístico da Festa do Peão de Barretos, declarou que sonha em trazer Beyoncé para o evento country no Brasil. Em entrevista exclusiva a Splash, ele contou que o cachê da cantora internacional é alto para o orçamento.

O que aconteceu

Pedro detalhou sobre a sua paixão pelo country e como isso contribui para a organização da festa. "Era um sonho meu poder trazer um cantor country. Já tivemos vários em Barretos, [como] Garth Brooks, Alan Jackson, Shania. O country está muito forte nos EUA, e acompanho muito, então consegui, no ano passado, assistir ao show do Cody Johnson em Houston, gostei demais e acabou dando certo. Já estamos mexendo no country do ano que vem, para poder conseguir trazer outro nome forte também para poder compor a grade", revelou.

O diretor apontou os nomes internacionais que vêm explorando o gênero e anunciou que sonha em trazer Beyoncé para Barretos: "[Beyoncé] Ela lançou um álbum agora, escutei inteirinho, muito bom. É muito legal esse movimento... o Post Malone vai lançar um álbum country. Tem muitos artistas nos Estados Unidos que estão com um country moderno, tem até um pouco de crítica, mas a aceitação está muito grande. Fui para Nashville no final do ano, é impressionante a força que esse gênero musical tem lá".

Quem sabe, tem que sonhar, né? Por mim, eu traria a Beyoncé este ano. Mas, claro, os valores são muito grandes, é muito difícil. A gente nunca pode falar não, a gente tem que sonhar. A gente está procurando uns nomes fortes.

Para Muzeti, o sertanejo no Brasil precisa se transformar e ter novos nomes. "A gente que compõem grade, a gente vê muito do mesmo. E Barretos, por ser em agosto, uma das últimas festas, se pegar a região, todo mundo já assistiu a todos os shows em todos os lugares. Cada vez mais, outros gêneros musicais que entram no rodeio ou artistas novos que entram para o sertanejo, para nós, é melhor, a gente precisa de opção", opinou.

Festa do Peão de Barretos

A 69ª Festa do Peão de Barretos acontece nesta quinta-feira (18), no Villa Country. César Menotti e Fabiano são embaixadores da edição e fazem show inédito como "esquenta" do Barretão 2024, que será realizado entre 15 e 25 de agosto no Parque do Peão.

O evento ainda traz convidados. Hugo Pena & Gabriel, Gabi Martins, Munhoz & Mariano, Bruno Rosa, Bruninho & Davi, Fiduma & Jeca, Lucas Reis e Thácio e Paula Mattos estão confirmados para dividir o palco com a dupla.

A festa ainda garante novidades. Os organizadores se preparam para anunciar o que está por vir na festa, considerada a maior da América Latina.