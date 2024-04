Copos vendidos em show do Jonas Brothers eram da Taylor Swift e RBD; veja

Os fãs que foram ao show do Jonas Brothers no Allianz Parque, em São Paulo, na última terça-feira (16), e compraram copos de recordação tiveram uma surpresa ao ver que os objetos foram reaproveitados.

O que aconteceu

Copos vendidos por ambulantes na parte de fora do estádio foram reaproveitados. Nas redes sociais, os fãs compartilharam vídeos em que mostram, surpresos, que a foto dos irmãos Jonas foram colocadas por cima de outros artistas internacionais que estiveram recentemente no Brasil.

Os copos originais foram os que sobraram de apresentações do RBD, Taylor Swift e Paul McCartney que fizeram shows no país no ano passado.

Jonas Brothers fizeram apresentação única em São Paulo. Os irmãos Nick, Kevin e Joe Jonas não se apresentava no país desde 2013. A The Tour tem no setlist hits de todos os álbuns lançados do grupo.

CHÁ DE REVELAÇÃO COPO JONAS BROTHERS SÃO PAULO https://t.co/epQQHegBJ8 pic.twitter.com/w4tosX5WRO -- 𝔤𝔞𝔟𝔯𝔦𝔢𝔩 (@gbertaluzi) April 17, 2024