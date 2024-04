Matteus não confirma romance com Isabelle: 'Futuro a Deus pertence'

No Mais Você (Globo) de hoje, Matteus deu o futuro de seu romance com Isabelle como incerto fora do BBB 24.

Matteus disse que os dois ainda "vão conversar" sobre o assunto fora da casa. "Eu sou muito responsável pelas minhas ações. A gente vai voltar para as nossas realidades, vai ver, acalmar a cabeça e, se Deus quiser, vai ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química, mas seja o que Deus quiser. O futuro a Deus pertence", afirmou.

A dupla também disse que não teve um momento a sós desde o fim do BBB. "Estávamos cheios de coisa pra fazer, era foto, era vídeo. [...] Nós ficamos juntos nos intervalos, perto, conversando."

No programa, Ana Maria também mostrou uma foto do ex-namorado de Isabelle e perguntou se Matteus se achou parecido com ele. "O passado é dela, deixa pra lá. Eu também já tive namorada", desconversou o gaúcho.