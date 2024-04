Após fugir da casa de Buba, Teca decide fazer aborto em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Teca (Lívia Silva) decide fazer um aborto após fugir da casa de Buba (Gabriela Medeiros).

Tudo começa quando Venâncio (Rodrigo Simas) sai de casa e volta para a fazenda após ser expulso pela namorada. Teca se revolta com isso, pois quer que seu filho seja adotado pela família de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Antes de fugir, Teca fala com o retrato do protagonista na sala da casa de Buba. "Se não for pra botar esse moleque nos teus braços, Seu José Inocêncio... não vou botar ele nos de ninguém!", afirma.

A psicóloga fica desesperada ao perceber o sumiço da gestante e liga para Venâncio. "Onde é que cê tá? Sabe da Teca?", pergunta ela. "Como eu vou saber da Teca?", diz o irmão de José Augusto (Renan Monteiro). "Ela fugiu... de novo", responde Buba.

Acompanhada de Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz), Teca vai até uma clínica de aborto. Nesse momento, ela recebe um vídeo de José Venâncio na fazenda. "Você e o nosso filho vão amar esse lugar! Assim que isso tudo passar eu juro que vou trazer vocês pra cá!", garante ele.

Pensando que o filho está falando com Buba, José Inocêncio também manda uma mensagem no vídeo. "Pode vir a hora que for, minha filha... que essa fazenda tá de porteira aberta... pra você e pro meu neto!", diz o fazendeiro, fazendo que a jovem desista de interromper a gravidez.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.