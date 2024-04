Anitta dá aquela rebolada em posts de bastidores de Funk Generation

Anitta, 31, publicou alguns cliques e vídeos novos dos bastidores da capa do disco "Funk Generation", que será lançado dia 26 de abril.

O que aconteceu

A funkeira compartilhou em seu perfil no Instagram um álbum com os bastidores da sessão de fotos que originou a capa do próximo álbum, "Funk Generation". Em um vídeo, ela mexe o bumbum enquanto faz a sessão de fotos com um zoom genoroso no rebolado. Outra gravação mostra o momento que ela seleciona a imagem principal do disco.

Além publicar um meme com Narcisa, ela também dividiu um clique no mesmo cenário mas com um look todo com vazado ajoelhada no chão empinando o bumbum.

Um perfil de fãs da musa também trouxe novos momentos por trás das câmeras. Nas fotos é possível ver mais detalhes do visual 'all jeans' de calcinha, bota e top. Em um vídeo, ela sensualiza pendurada na grade - cenário da capa - e prende um cadeado no metal. "E foi assim que nasceu a icônica obra de arte", escreveu na legenda.