Briga com Xuxa, expulsão de grupo: momentos controversos de Andréa Sorvetão

Andréa Sorvetão, 50, acertou a participação do documentário "Para sempre tão bom: Paquitas", segundo o jornal Extra. A presença da ex-paquita era incerta na produção do Globoplay após a famosa ficar de fora das homenagens pelos 60 anos da rainha dos baixinhos, no ano passado.

Sorvetão acumula polêmicas

Andréa e o marido, Conrado, postaram um vídeo pedindo patrocínio por serem "um casal hétero, cristão e tradicional", em junho de 2021. Os dois, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, também revelaram terem porte de arma.

Após isso, Xuxa deu unfollow na ex-paquita. "Espero que a gente possa se encontrar um dia e se entender. Se ela tivesse me mandado mensagem no dia que postamos o vídeo, eu tinha tirado", disse, em entrevista ao canal de Rica Perrone.

Sorvetão teria sido expulsa de grupo com ex-paquitas no WhatsApp durante o período eleitoral. A informação foi confirmada pela ex-paquita Lana Rhodes em conversa com o podcast Barba Cast. "A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto... Por que não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo."

Lana argumentou que a decisão de retirá-la do grupo não foi apenas uma questão política, mas de posicionamento humano. Por isso, Sorvetão foi convidada a se retirar do grupo de mensagens. Em entrevista a Splash, no entanto, ela negou que tenha sido expulsa e afirmou que a ex-colega teria de se explicar na Justiça.

Andréa Sorvetão foi acusada de transfobia após afirmar que era contra mulheres transexuais nos esportes, em 2023. "Sempre deixei bem claro que não concordo com mulheres trans em esportes. Porque tem, sim, desvantagens para as mulheres [cis]. E isso não tem nada a ver com preconceito. Coisa Chata", disse.

Ex-paquita tentou se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro, em 2022, mas recebeu pouco mais de 1000 votos e não conseguiu uma vaga na Alerj. Ela concorreu pelo Republicanos-RJ.

Ela foi excluída das comemorações do aniversário de 60 anos de Xuxa. À época, a famosa afirmou que estava sendo vítima de linchamento público por causa do posicionamento político. "É injusto contar uma história incompleta a nova e as futuras gerações. Mas, apesar do inconformismo momentâneo, Andréa entende que a apresentadora exerceu seu direito de escolha."