Alane e Bia rivais? Veja 7 brothers que já se conheciam antes do BBB 24

Parece improvável, mas pelo menos sete brothers já haviam interagido antes de entrarem no BBBB 24 (Globo). Confira quem são:

Giovanna e Deniziane

Em uma conversa com aliados no quarto do BBB, Deniziane disse estar "tentando segurar para votar" em Giovanna porque a conhece "lá de fora".

"Eu já trabalhei com ela, só que a gente não teve troca. O que ela é comigo aqui, ela foi lá. Ela trabalhou junto comigo, ela ficava com essa cara", disse.

Alane e Marcus Vinicius

Os brothers chegaram a fazer teatro juntos em Belém (PA) e encenaram uma mesma montagem baseada na obra "Tieta do Agreste", de Jorge Amado.

Alane e Beatriz

De acordo com o perfil de Alane no X, antigo Twitter, a bailarina encontrou Beatriz durante o período de seletivas do reality. Durante um castigo do monstro em fevereiro, elas comentaram o assunto.

"A gente não se gostava lá fora", afirmou Beatriz à amiga. "A gente se conheceu em um dia, entendeu?", comentou Alane.

Lucas Luigi e Vinicius

Um vídeo que circulou nas redes sociais indica que o paratleta olímpico Vinicius Rodrigues já comprou roupas com Luigi, que é vendedor. "Eu sou vendedor e antes de vir para cá ele comprou um monte de roupas comigo por acaso. Além disso, a gente se encontrou em uma festa há muito tempo", disse o carioca.

Entre os Camarotes, é mais comum a presença simultânea no mesmo evento. Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, por exemplo, já estiveram no mesmo espaço.

