Rodriguinho anuncia lançamento de livro após 'BBB 24', saiba mais

O cantor Rodriguinho, ex-participante do Big Brother Brasil 24, anunciou o lançamento de um livro escrito por ele após a participação no reality. Fora da Caixa: Um novo ciclo já está em pré-venda e será lançado oficialmente no dia 8 de maio. O artista deu mais detalhes sobre o livro em uma postagem no Instagram na quarta, 17.

Na publicação, Rodriguinho descreveu ter vivido "experiências intensas" nos últimos meses. "O Big Brother Brasil mudou muita coisa para mim, me fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os meus erros e acertos", disse ele, que completou afirmando que o programa o fez enxergar "totalmente fora da caixa".

Segundo o cantor, o hábito de escrever lhe fez falta no confinamento. "Eu sou um cara que escreve muito, todo tempo eu estou tendo uma ideia, elaborando uma letra de música, anotando um pensamento. [...] Desde o dia que pisei aqui fora, eu comecei a escrever esse livro", afirmou o artista.

Rodriguinho informou que o livro "está ficando pronto" e que está ansioso pelo lançamento.

O artista teve uma passagem agridoce pelo reality, que teve Davi como grande campeão nesta terça, 16. O cantor foi o décimo eliminado do programa, com 78,23% dos votos, e foi criticado, principalmente, por comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Pouco antes da eliminação, Rodriguinho chegou a afirmar, diversas vezes, que gostaria de sair do BBB 24. O tema foi abordado por Tadeu Schmidt no discurso da saída do ex-brother: "Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer e pela forma como as pessoas viram tudo isso. Sim, no BBB você também depende disso". Após o reality, o cantor chegou a fazer uma tatuagem em homenagem ao BBB 24.