Praia, surfe e cerveja: descubra a 'cidade mais jovem' da Flórida

Planejar férias na Flórida para muita gente inclui praias em Fort Lauderdale, compras e bons restaurantes em Miami e muita diversão em um dos parques temáticos de Orlando. Embora tudo isso seja perfeitamente compatível com a ideia de férias perfeitas, o estado da Flórida oferece muito mais — inclusive a curta distância destas cidades maiores.

Um bom exemplo é Jacksonville, a cidade mais jovem de toda a Flórida, localizada a cerca de 2h30 de carro de Orlando.

Vista aérea de Jacksonville Beach, um dos points da cidade Imagem: Lance Asper/Unsplash

Com média etária de 35 anos entre seus habitantes, não surpreende que seja um destino vibrante o ano todo — incluindo a existência de diversas cervejarias artesanais por ali.

Localizada à beira-rio e à beira-mar, tem um belo litoral e bucólicos canais interiores, além de diversos parques e áreas públicas cheias de bossa.

O Hanna Park, por exemplo, oferece mais de 32 km de trilhas, incluindo algumas para ciclistas. E, mesmo que a ideia seja apenas descansar, árvores majestosas oferecem deliciosos cenários para piquenique.

Praias boas para o surfe e fins de tarde lindos são atrações em Jacksonville Imagem: Joshua Kirshner/Unsplash

Repleta de prainhas gostosas, geralmente com dunas ao fundo, Jacksonville tem até canto para surfistas.

Além das praias e parques, tem distintos museus (como o ótimo Cummer Museum of Art and Gardens), inúmeros campos de golfe, passeios de barco pelo St. John's River, mercado de artes e bijuterias às sextas, shows gratuitos aos sábados (a cidade promove eventos e festivais durante todo o ano).

Jardins do belo Cummer Museum of Art and Gardens Imagem: Visit Florida

Jacksonville Landing, grande complexo de lazer e compras às margens do rio, é incontornável, seja dia ou noite. O local reúne de pequenas boutiques a lojas das grandes marcas, além de charmosos restaurantes com vista para o rio.

Para famílias com crianças, o safári a pé no Jacksonville Zoo and Gardens é um clássico, oferecendo a possibilidade de caminhar entre centenas de espécies de plantas exóticas e mais de dois mil animais, incluindo girafas, chitas, búfalos e elefantes.

Vai com crianças? A visita ao zoo não pode faltar no roteiro Imagem: Visit Florida

Cartão postal da cidade, o Jacksonville Beach Pier é endereço perfeitinho para os finais de tarde, rodeado por cafés, restaurantes, butiques e bares.

A praia Neptune Beach também reúne alguns bares icônicos na cidade, como o Pete's Bar, o mais antigo da cidade, perfeito para um drink em qualquer estação.

Ali perto: Fernandina Beach

Fernandina Beach ainda tem referências aos piratas que circularam pele região no passado Imagem: Visit Florida

O litoral da Flórida também é mais ensolarado em Fernandina Beach. Terra de contrabandistas durante a Lei Seca e piratas em tempos mais antigos, hoje reúne uma comunidade de moradores pacata e muito familiar.

Localizado na fronteira com a Geórgia, este destino à beira-mar tem charme sulista na arquitetura e praias imaculadas que são boa pedida o ano todo.

O Main Beach Park é um dos pontos de encontro mais famosos de Fernandina Beach, reunindo não apenas prainhas mas também pistas de skate, campo de mini-golfe e muito espaço para descanso e piqueniques com vista para o mar.

Main Beach Park: minigolfe à beira-mar em Fernandina Beach Imagem: Divulgação

Canais, rios e riachos próximos podem ser deliciosamente explorados em caiaque, barco ou pranchas de SUP — e incluem fauna com golfinhos, peixes-boi e mais de 400 espécies de pássaros.

A charmosa Center Street está repleta de pequenas galerias de arte, lojas pitorescas e restaurantes, geralmente instalados em edifícios históricos. Há também museus (como o Museu de História, erguido dentro da antiga prisão) e um interessante Distrito Histórico, com impressionantes exemplos de arquitetura da era vitoriana.

Passear pelo distrito histórico de Fernandina Beach é como entrar em um filme americano do passado Imagem: Visit Florida

Ao contrário de outros destinos de praia populares na Flórida, Fernandina Beach tem mudanças sazonais mais pronunciadas. E reúne de românticas pousadas instaladas em casinhas históricas a grandes resorts, como o luxuoso The Ritz-Carlton - Amelia Island, com direito a acesso direto à praia, campo de golfe privativo de 18 buracos e um enorme spa.

A cidade é famosa por sua longa história com a pesca de camarão e tem até um festival inteiramente dedicado a ele, o Isle of Eight Flags Shrimp Festival, que costuma acontecer em maio. E, é claro, por isso mesmo reúne diversos restaurantes famosos por servir a iguaria e outros frutos do mar frescos, como o Timoti's Seafood Shak e o Salty Pelican.

Na hora dos bons drinks, o The Palace Saloon, aberto em 1903 e considerado o mais antigo em funcionamento de toda a Flórida (conseguia funcionar mesmo na Lei Seca!), é o grande patrimônio de Fernandina Beach, com coquetéis e boa música ao vivo. Já no The Sandbar & Kitchen é mantida uma das maiores coleções de uísque do país, com mais de 1200 garrafas diferentes.

Praias paradisíacas

Fernandina Beach é uma das três comunidades que compõem Amelia Island, uma ilhota na costa de Jacksonville com apenas 21 quilômetros de comprimento. Apesar de pequena em tamanho, a ilha tem mais de 40 pontos de acesso público à praia.

Apesar de pequena, Amelia Island tem mais de 40 acessos à praia Imagem: Visita Florida

Com sol praticamente durante todo o ano e temperaturas geralmente amenas até no inverno, o destino reúne visitantes o ano todo atrás de suas belas praias mas também devido às muitas opções de praticar esportes ao ar livre.

Amelia Island fica a cerca de 3h de carro de Orlando e é tomada por praias extensas de água quentinha. Com abundante vida selvagem nativa e clima muito tranquilo e seguro, a ilha fica entre o oceano Atlântico e a Intracoastal Waterway.

Fort Clinch guarda uma fortaleza do século 19 Imagem: Getty Images

O destino já sofreu influências espanhola, francesa e britânica ao longo de sua história e guarda essas marcas na gastronomia e na arquitetura. E dá para conhecer bem parte de sua história no Fort Clinch State Park, com bela fortaleza do século 19 e trilhas para caminhadas e bike.

Suas charmosas praias têm areia natural de quartzo dos Apalaches e a maioria é rodeada por dunas de areia que podem passar dos dez metros de altura. O Amelia Island State Park é ótima opção de passeio, reunindo 80 hectares de praias, pântanos e florestas marítimas.

O farol mais antigo da Flórida também está em Amelia Island Imagem: Getty Images

O destino, repleto de histórias dos tempos da Lei Seca dos Estados Unidos e de antigos piratas, tem ainda sua própria destilaria artesanal de gin, rum e bourbon, a Marlin and Barrel Distillery, que promove também visitas com degustação.

É em Amelia Island que fica também o farol mais antigo da Flórida, construído em 1838 e por muito tempo iluminado com óleo de baleia. Infelizmente não é permitido subir ao topo do farol; mas o passeio vale: os arredores são pura paisagem de cartão postal.