Porquinho da Paulista faz 'show' antes do Jonas Brothers: 'Alegrar a fila'

Conhecido como o Porquinho da Paulista, Jonathan Oliveira, 29, animou a fila do show do Jonas Brothers, em São Paulo, cantando as músicas do grupo enquanto os fãs esperavam neste terça (16) a abertura dos portões.

O artista de rua chegou ao Allianz Parque, onde acontece a turnê "The Tour", às 15h. Apenas com uma fantasia de porco inflável, caixa de som e microfone, ele cantou hits como "This Is Me", sucesso do grupo em parceria com a cantora Demi Lovato.

"As fãs pediram parar eu vir alegrar a fila um pouquinho. Já cantaram, pularam, fizeram vídeo e foto. Foi muito legal", disse ele em conversa com Splash.

Há três anos, Jonathan se sustenta só com shows de rua. Ele chega a ganhar cerca de R$ 150 por dia, mas às vezes tira até o triplo deste valor.

"É minha única forma de sustento. Só vivo disso. Eu já cantava na rua há dez anos, mas precisava de algo que me conectasse às pessoas. Então, comecei a me fantasiar há três anos, às vezes tiro R$ 100, R$ 150 ou até R$ 200, R$ 300."

Jonathan viralizou cantando em frente ao Shopping Cidade São Paulo, mas ele diz que também pode ser visto em outros pontos turísticos da cidade. "Eu rodo São Paulo e fico na Avenida Paulista geralmente aos domingos. As pessoas gostam muito."