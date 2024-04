Morar em cópia de mansão mal-assombrada da Disney pode custar R$ 11 milhões

Uma réplica da Haunted Mansion, a mansão mal-assombrada da Disney, procura um novo dono em Duluth, no estado americano da Geórgia.

O preço para viver na atração aterrorizante que ainda inspirou dois filmes em Hollywood: US$ 2,2 milhões ou cerca de R$ 11 milhões, segundo informações da imobiliária RE/MAX Around Atlanta.

A réplica da Haunted Mansion em Duluth... Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

...e a original mal-assombrada na Disneyland, em Anaheim, na Califórnia Imagem: Divulgação/Disney Parks

A entrada da original Imagem: Divulgação/Disney Parks

Apesar de o novo proprietário não ter a chance de viver realmente dentro dos parques, o endereço tem credenciais de autenticidade. "O dono original, Mark Hurt, foi empreiteiro para a Disney", contou à revista Architectural Digest a corretora de imóveis Gail Laney, responsável pelas negociações da mansão.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

"Ele cresceu como fã dos estúdios Disney porque seu pai era [um dos] animadores [dos desenhos] para o Walt Disney", revelou ainda Gail.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Quando decidiu construir sua própria casa, Mark Hurt conseguiu permissão da Disney para ter acesso às plantas originais da Haunted Mansion do parque para que o seu novo endereço não só imitasse o estilo arquitetônico típico do sul dos EUA (com elementos de revival grego), mas mantivesse as proporções da original.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

O resultado foi uma réplica quase exata, com as galerias inferiores e superiores repletas de detalhes em ferro fundido, uma das características mais fortes da mansão mal-assombrada, feitas inclusive na mesma fundição que construiu as estruturas para a atração.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Os atuais donos da réplica desistiram do imóvel, segundo Gail, porque agora têm filhos crescidos e gostariam de morar em uma casa menor.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Com quase 930 metros quadrados, ela é uma mansão —fantasmas presentes ou não.

A casa possui diversas salas de estar e áreas comuns de convivência com luxos como lareira, além de seis quartos, cinco banheiros e um lavabo, sendo que a suíte master conta com uma pequena copa, dois enormes closets anexos a um camarim, banheiro com banheira, penteadeira em mármore Carrara e uma varanda particular.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Há ainda outros confortos no imóvel, como um bar completo, sala de jogos com sinuca, pebolim e mesa de pôquer, sala multimídia, academia, cozinha profissional, dispensa, churrasqueira externa e um apartamento que pode ser customizado sobre a garagem.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Seu terraço aberto conta com um lounge, sala de jantar e hidromassagem para relaxar. O quintal dá para uma área silvestre protegida, que oferece ainda mais privacidade para quem vai viver em uma rua sem saída. No quarto andar da casa é possível encontrar os aposentos de babá, para quem tem crianças. O imóvel ainda conta com garagem para três carros.

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Todo o complexo fica dentro de um condomínio fechado, o Sweet Bottom Plantation, que oferece ainda aos residentes acesso a quadras de tênis e pickleball, playground, piscina e uma sede com outras amenidades para recreação.

A área comum do condomínio fechado Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Quadras de tênis e pickleball ainda estão disponíveis para os moradores do Sweet Bottom Plantation Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Interessados em viver nesta cópia do "lugar mais feliz do mundo" podem agendar uma visita à Haunted Mansion de Duluth com a imobiliária.