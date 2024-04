Mesmo sem porcentagem alta, Davi já é um dos maiores campeões do BBB

Davi Brito, 21, consagrou-se na noite desta terça-feira (16) o grande campeão do BBB 24 (Globo). Ele venceu o reality com 60,52% dos votos - percentual menor que o obtido pelos últimos campeões do programa, Amanda Meirelles (68,9%), Arthur Aguiar (68,96%) e Juliette Freire (90,15%).

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, credita o sucesso do baiano à identificação que sua figura gera no povo brasileiro. "A vitória do Davi representa a identificação das pessoas com alguém parecido com elas na TV. Ele representa uma série de pessoas trabalhadoras, guerreiras, que acordam cedo e dormem tarde para fazer valer a pena cada centavo que ganham."

Dieguinho se mostrou surpreso ao registrar a euforia que a presença do namorado de Mani Reggo provoca entre seus admiradores. "Estava dando uma olhada na recepção que o Davi teve. É impressionante o carinho dos fãs, a maneira como se dirigem a ele e principalmente a emoção de tocar nele, mesmo que através das grades do Projac. O Davi é o retrato da identificação."

Para Schueng, Davi deixou sua marca na história do Big Brother Brasil. "Mesmo que não tenha ganhado com a porcentagem tão alta - e existem 'n' fatores para isso -, ele já é um dos maiores campeões da história do BBB, porque não entrou procurando fama, mas querendo o prêmio [final do programa]. Davi se entregou, se dedicou e demonstrou que o BBB, antes de um jogo de convivência, é uma competição, e tem que ser tratado desta forma."