Electra é acusada de novo crime e corre risco de voltar para prisão

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Electra (Juliana Paiva) é acusada de um novo crime.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A neta de Frida (Arlete Salles) é vítima de um golpe de Jéssica (Rafa Kalimann) e Hans (Raphael Logam). Para isso, a dupla de vilões contrata algumas garotas para provocar Electra em um bar.

Elas esbarram na namorada de Luca (Jayme Matarazzo), que não liga muito para a provocação. Porém, ao ir ao banheiro, a ex-presidiária encontra as moças. "Não sabia que você tava no banheiro. Se eu soubesse, não tinha entrado", diz uma delas. "Olha só, eu não quero confusão, já até esqueci o esbarrão que você me deu, tá tudo bem", responde a irmã de Vênus (Nathalia Dill).

As jovens falam sobre a tentativa de homicídio de Luca. "A parada é outra. Eu ouvi uma galera no bar comentando... Dizendo que você é perigosa, que esfaqueou o seu namorado. Tão dizendo que o trouxa voltou pra você, mesmo depois da facada. Como cê conseguiu isso?", questiona uma das contratadas de Hans. "Qual é a sua, garota? Não estou nem aí para o que as pessoas pensam de mim! Eu sou inocente, não ataquei ninguém!", garante Electra.

Nesse momento, uma delas começa a fingir que a irmã de Júpiter (Thiago Martins) está tentando atacá-la. "Não se aproxima de mim senão eu grito!", diz ela. "Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Você só pode ser maluca!", responde a namorada de Luca.

Elas fingem que Electra cometeu uma agressão para fazer com que a loira volte para a cadeia. "Socorro! Alguém me ajuda! Ela vai me matar!", mente.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.