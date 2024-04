De zagueiro 'pegador' a milionário: as histórias de Davi, campeão do BBB 24

Davi Brito cresceu em Cajazeiras, bairro de Salvador com mais de 1 milhão de habitantes e considerado o maior da América Latina. Do principal campo de futebol do bairro às ruas da região, o jovem de 21 anos se tornou famoso entre os moradores mesmo antes do reality. Splash visitou o local durante o reality para ouvir histórias do campeão do BBB 24 contadas pela irmã, Raquel Brito, e dois amigos de infância.

Forte marcação

Era 'pegador' de verdade. Ele ia para pegar a bola e não achava, mas acabava acertando o adversário. Era no estilo: 'perco o amigo, mas não perco a jogada'. Era marcação duríssima.

Joelton Ferreira, amigo de Davi

Amigos contaram que ele jogou no time do bairro, mas não tinha muita técnica. "Não tinha jeito, ele precisava jogar na zaga. Davi acaba com tudo. Chuta o chão, a grama, derruba a trave, faz tudo. O homem é isso aí", lembrou Joelton Ferreira, 30, em papo exclusivo com Splash.

Davi era "da resenha" e evitava confusões. "Ele era mais de 'colocar fogo' na situação e sair. Gostava de colocar apelidos. Até fiquei surpreso [com as discussões no BBB 24]. Mas foi injusto o que fizeram com ele. Ele era sozinho ali, só pegaram no pé do cara", afirmou Ezequiel Souza Guimarães, 38.

Ezequiel lembrou de partida em que o vencedor do BBB começou no banco de reservas e insistiu para entrar. "Tinha um menino ótimo no time adversário. Chamei Davi porque era o mais forte, conseguia passar derrubando todo mundo. Pedi para ele marcar aquele menino rival. Estávamos perdendo por 2 a 1 e conseguimos o empate, graças a Deus".

'Matando leões' em Salvador

Joelton Ferreira mora na mesma rua em que cresceu o campeão do BBB 24. Mesmo com a diferença de idade, tiveram vidas parecidas: passaram pelo exército brasileiro e, até ano passado, ambos trabalhavam como motoristas de aplicativo.

A gente sai para matar 10 leões por dia. Fácil não é. A gente sempre conversa: 'E aí, irmão, como é que foi?'. 'Hoje deu para matar R$ 200, R$ 100. É um dia atrás do outro, estamos sempre na correria.

Joelton Ferreira, amigo de Davi

O brother começou a trabalhar aos 10 anos vendendo frutas e verduras em uma feira. A situação financeira da família piorou após a terceira gravidez da mãe. Aos 15 anos, ele passou a ser a principal fonte de renda da família.

Davi foi vender balas nos ônibus, água no bairro da Lapa, para poder sustentar a nossa casa. Ele pagou um aluguel vendendo água, sustentou nossa família.

Raquel Brito, irmã de Davi

Davi ao lado da irmã, Raquel Imagem: Reprodução/Instagram

Pintor e padeiro por um dia

Davi buscava ocupações com frequência durante a infância e a adolescência, segundo os amigos. Além de acompanhar os trabalhos de Ezequiel em uma oficina, o brother opinava sobre as transações e fazia sugestões para melhorar o serviço.

Um dia, Joelton Ferreira precisou de ajuda para pintar o muro de casa. Davi ofereceu uma "mistura" de tintas, garantindo que o tom se aproximaria do azul, cor desejada pela mãe do amigo de Davi. Após metade da parede ser pintada, Joelton notou que a cor era cinza.

Ele falou: 'não, agora a gente coloca o símbolo do Brasil no muro e começa a convocar a galera'. 'Convocar para quê?', questionei. 'Aqui é o exército brasileiro', Davi respondeu. Eu perguntei qual maluquice era aquela.

Joelton Ferreira

Mesmo entre as dificuldades, Davi sempre manteve bom humor. Uma de suas brincadeiras envolveu uma entrevista para uma emissora de TV local, lembrou Joelton. O agora milionário mentiu ao contar sua profissão, pois sempre estava exercendo uma atividade diferente.

Perguntaram o que ele fazia, e ele respondeu padeiro. Apareceu lá no vídeo, creditado. É brincadeira? O homem é isso aí mesmo. Está nos fazendo muito felizes com as conquistas dele. Sempre foi assim, não era coisa de jogo.

Joelton Ferreira

Casa em que Davi cresceu em Cazajeiras, bairro de Salvador Imagem: Weslley Neto/Splash

Novo milionário

Além do prêmio máximo de R$ 2,9 milhões, Davi conquistou pelo menos R$ 430.000 em outras premiações.



Picape avaliada em R$ 281 mil;

R$ 100 mil em uma prova do líder;

R$ 30 mil em dinâmicas;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

R$ 5 mil para gastar em aplicativo de delivery;

Celular e videogame.

Davi também ganhou bolsa para cursar medicina durante o programa. O custo do curso completo sem reajuste equivale a mais de R$ 700 mil. A Globo não informou oficialmente se o presente dado por Wanessa Camargo ainda é válido após a desclassificação do programa.