Concorrente da Globo pausa programação para apoiar Isabelle na final do 'BBB 24'

Na terça-feira, 16, a TV A Crítica, emissora concorrente da Rede Globo, pausou sua programação para apoiar Isabelle Nogueira na final do programa Big Brother Brasil 2024. A emissora incentivou os espectadores do Amazonas a votarem na dançarina até o término da votação do reality show.

A interrupção na transmissão ocorreu às 21 horas, horário de Brasília, e durou até o encerramento do BBB 24.

A TV A Crítica emitiu a seguinte nota em seu site oficial: "Decidimos dar uma breve pausa em nossa programação para enviar força, torcida e, principalmente, pedir o seu voto em nossa Cunhã! Segundo um dos nossos princípios, que é o de andar de mão dadas com o povo, nós, do Grupo A Crítica, nos unimos aos amazonenses em uma corrente positiva para a nossa representante, Isabelle Nogueira. Agradecemos a compreensão e afirmamos que nesse momento, não tratava de concorrência entre emissoras, mas, sim, da vitória de uma amazonense. Nos veremos daqui a pouco, após o BBB, com a programação que você tanto ama e admira. Onde estiver um amazonense, lá estaremos."

Isabelle Nogueira ficou em terceiro lugar na final do Big Brother Brasil 2024, com 14,98% dos votos.

Davi conquistou o primeiro lugar com 60,52% dos votos, seguido por Matteus com 24,5%.