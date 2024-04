Recordista do Anjo e romance com sisters: Matteus é vice-campeão do BBB 24

Matteus é o vice-campeão do BBB 24 (Globo). O gaúcho recebeu 24,50% dos votos na disputa contra Davi (60,52%) e Isabelle (14,98%). No total, foram 259.907.556 votos para a grande final da edição.

Discurso de Tadeu Schmidt

Em parte de seu discurso da final, Tadeu Schmidt falou sobre Matteus: "Também se entregou ao jogo de corpo e alma, mas com um estilo muito mais pacífico. Só virou as feras nas provas, monstro do Alegrete!".

O apresentador continuou: "No convívio sempre foi o cara mais codial, até no meio de uma treta. No meio de tanta disputa, ele não faria nada que deixasse a avó Neusa brava. Que impacto isso tem nas pessoas, dentro e fora da casa?"

Os números são bem curiosos. Matteus só foi para três Paredões, do total de 21. Para o último, ele só não iria se vencesse a Prova do Finalista. E as porcentagens de votos que ele recebeu para ser eliminado são para dar risada: 2,23%, 1,07% e 0,82%. É o candidato sem rejeição. Para completar, ainda formou casal no fim da festa. E que casal, com uma química rara! Tadeu Schmidt

Romance e término com Anny, aliança com Fadas e affair com Isabelle: a passagem de Matteus até o 2º lugar do BBB 24

BBB 24: Isabelle e Matteus trocam elogios após primeiro beijo Imagem: Reprodução/Globoplay

Aliança com Fadas. Matteus tentou socializar com todos na casa. Mas logo se aliou às Fadas — grupo formado por Alane, Beatriz, Deniziane, Marcus e Leidy inicialmente. Na metade do programa, Davi e Isabelle se juntaram ao grupo também.

Deboche com boina e invertida. Rodriguinho satirizou a boina cultural de Matteus. A mãe do participante e a prefeitura de Alegrete criticaram o famoso: "Tentou fazer pagode com o alegretense, mas aqui vai levar a invertida. Saiba que no baita chão a boina é artigo de gala. Você calado é um poeta!".

Romance com Deniziane. Os dois se beijaram pela primeira vez em uma festa no final de janeiro. O casal chegou a movimentar o edredom, mas terminou o affair após o participante tirar a barba.

Bate-boca com Leidy. O brother se incomodou ao ser apontado como planta e disparou: "Tu convive comigo o dia inteiro. Eu só quero respeito!". Mais tarde, detonou a sister: "Está sendo bem ruim, bem hipócrita e bem idiota".

Incômodo com Davi. Apesar de ser seu aliado no jogo, o gaúcho se irritou com o baiano. Matteus caiu no choro e espantou Davi quando se aproximou: "Me deixa quieto. Sai fora. Sai, rapaz". Próximo à final, se estressou com o baiano pelo cuidado com um tênis e por um presente. Mesmo com desavenças, os dois seguiram com a amizade no confinamento.

Estratégia. Ao lado de Davi, pensou em uma maneira de escapar das câmeras da Central do Líder. O baiano sugeriu que conversassem sobre jogo enquanto o Líder — na ocasião Giovanna — não estivesse no quarto, para evitar que flagrasse algo.

Revelações fora da casa. Luciane Amaral, mãe do participante, contou que ele perdeu dois concursos de beleza antes de entrar no reality e foi criado com o Bolsa Família no interior do RS.

Aposta em argentino. O brother apontou que "um argentino" poderia entrar no programa. Boninho havia anunciado a entrada do "participante falso" no mesmo dia, mas a dinâmica não aconteceu.

Fuga de relacionamentos por dinheiro. Em papo com Beatriz, admitiu que fugia de namoros por não ter dinheiro: "Não tinha condições. Tinha vergonha de me envolver. Digo, a pessoa está se doando ao máximo e ia em casa me buscar, de carro. Me dava presente e coisa e eu não tinha. Às vezes, eu dava um presente, mas ficava devendo o meu cartão".

Pulo na piscina. Na volta do Paredão, Matteus e Davi pularam de cueca na piscina. No entanto, no dia seguinte, ao lado de Alane, Beatriz e Isabelle, pularam pelados na piscina, comemorando os 80 dias no confinamento.

Recordista em Provas do Anjo. Matteus venceu cinco Provas do Anjo e se igualou a Dhomini, do BBB 3, sendo recordista da dinâmica.

Bate-boca com MC Binn e paz selada. A dupla discutiu em um Sincerão e, depois, MC Binn se desculpou por ofendê-lo.

Affair com Isabelle. Matteus afirmou que tinha interesse em se envolver com a sister e até deu uma cantada nela. A aproximação dos dois até gerou atrito no grupo Fadas e inseguranças em Alane e Beatriz. Eles se beijaram na festa do top 5 e seguiram juntos até a final do programa. O casal ganhou uma música do compositor do Boi Garantido.

Apoio de governador do RS. O gaúcho conquistou a torcida de Eduardo Leite, que elogiou a sua conduta no BBB 24.

