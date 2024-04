Deborah Secco, Todynho e mais: famosos comemoram vitória de Davi no BBB

A vitória de Davi do BBB 24 (Globo) foi celebrada por alguns famosos. Confira quem se manifestou com a conquista do baiano nas redes sociais.

O que aconteceu

Tico Santa Cruz fez uma postagem em homenagem a Davi no Instagram. "Um dos maiores jogadores do BBB de todos os tempos venceu (...). Venceu quando entrou no programa determinado e disciplinado e não se desviou um minuto do seu caminho. Venceu quando não abaixou a cabeça, mesmo diante de tantos dedos apontados em sua direção, com acusações pesadas e tentativas insistentes de isolá-lo e eliminado", declarou no post.

Giovanna Ewbank também fez uma publicação sobre a vitória. "Costumo dizer que o BBB é um recorte da vida real. Nesse jogo da vida real, Davi estava predestinado a ser maior do que pensaram e julgaram que uma pessoa como ele pode ser. Esse cara preto, pobre, comum da Bahia só mostra que tudo o que uma pessoa como ele precisa é de oportunidade. Davi nasceu para ser protagonista, para ser vencedor. O primeiro homem preto a ganhar o BBB", destacou.

Carolina Dieckmann se pronunciou algumas vezes sobre a participação do baiano. Após a vitória, reforçou nos stories do Instagram: "Doutor Davi, sim! Estou aos prantos aqui com você. E não é o fim, é só o início. Parabéns, Davi".

Jojo Todynho abriu uma live e filmou o momento que Davi se tornou campeão. Emocionada, a apresentadora do Mesacast e vencedora de A Fazenda 12 até caiu no chão.

Léo Santana, que já havia apoiado o participante, enalteceu o motorista de aplicativo após vencer o programa: É a Bahia, tem que respeitar! Davi campeão! Baianos no topo, pretos no topo! Dr. Davi, assim que tem que ser: persistir, acreditar até vencer! Dedico para você e todos que sonham que é possível".

Deborah Secco, que ficou ativa durante o reality nas redes sociais, anunciou: "Não tinha como ser de outra pessoa! Davi mereceu! Grande jogador e protagonista do BBB 24! Parabéns pelo segundo e terceiro lugar, Matteus e Isabelle! Me emocionei muito com essa final…".

Não tinha como ser de outra pessoa! Davi mereceu! Parabéns, Davi! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Grande jogador e protagonista do #BBB24! Parabéns pelo segundo e terceiro lugar, Mateus e Isabelle! Me emocionei muito com essa final… -- Deborah Secco (@dedesecco) April 17, 2024

O ex-BBB e médico Fred Nicácio também vibrou com a conquista de Davi: "Uma conquista individual que se reflete no coletivo. Vem ser o que você quiser! Lugar de preto é onde ele quiser estar. Davi se torna referência para milhões de jovens pretos e periféricos no Brasil, e isso gera a oportunidade de sonhos novos. Você é o sonho dos nossos ancestrais! Valeu, campeão, foi uma honra torcer e me realizar em você".

DAVI O PRIMEIRO HOMEM NEGRO A GANHAR O BBB.

Levou 24 edições, mas esse dia chegou. ✊🏾



Uma conquista individual que se reflete no coletivo.

Um coletivo que vem construindo caminhos e possibilitando avanços significativos.



Vem ser o que você quiser, @daviooficiall !

Você também… pic.twitter.com/tx8X19bFz4 -- Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) April 17, 2024

