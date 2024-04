Allan Souza Lima tem transtorno ligado a impulsividade: 'Vou confrontar'

Convidado do Otalab desta terça (16), Allan Souza Lima falou sobre o diagnóstico de um distúrbio caracterizado por comportamentos de impulsividade e agressividade, o TOD (Transtorno de Oposição Desafiante). "Não posso me sentir desafiado", brincou ele, contando que descobriu há pouco tempo que tinha o transtorno.

"Óbvio que não é em qualquer situação que eu me sentir desafiado que eu vou confrontar", explica Allan. "Mas se eu sentir que tem uma maldade, uma confrontação, aí é um problema".

Hoje eu sei meus limites. Não falo sobre política, nem religião. Mas se eu sentir que tem uma maldade, uma confrontação, aí é um problema

Allan Souza Lima

Associado com mais frequência a crianças, o TOD em adultos pode ser reconhecido por um padrão de humor raivoso e irritável, com comportamento questionador e desafiante.

Detalhes de namoro com Rafa Kalimann: 'Transformação'

Discretos sobre o namoro recém-assumido, no Otalab o ator abriu o jogo sobre sua relação com a Rafa Kalimann. A Otaviano Costa, ele deu detalhes de como a ex-BBB o tem incentivado quando o assunto é espiritualidade.

Em março, Allan interpretou Jesus na "Paixão de Cristo" de Nova Jerusalém. Ele conta que, desde a preparação para o trabalho, tem se reencontrado com sua fé. "Há 14 anos eu não rezava", diz.

O namoro com Rafa, que sempre falou abertamente sobre sua religião, acabou colaborando com esse processo. "Quando eu falo da minha vida pessoal, é porque está relacionado a algo de transformação", explica o ator antes de falar sobre a namorada.

Nosso encontro foi num lugar de transformação. Ela é espiritualizada demais e vem alimentando isso em mim. Mas a gente é bagaceiro também, se diverte 24 horas por dia

Allan Souza Lima

"Ela é uma pessoa incrível", diz Allan, que foi destaque no ano passado como protagonista da série "Cangaço Novo". A segunda temporada da produção está confirmada, mas ainda não teve data de estreia divulgada.

Terror em viagem solo: Allan Souza Lima quase morreu congelado na Patagônia

Ao apresentador Otaviano Costa, Allan Souza Lima lembrou um dos episódios mais marcantes da sua vida, quando passou por um baita perrengue durante uma viagem sozinho para a Patagônia, em 2013.

Inspirado pelo filme "Na Natureza Selvagem", ele decidiu, aos 24 anos, se aventurar pela Cordilheira dos Andes por alguns dias. "Peguei uma rajada de vento e um frio muito grande, quase morri congelado".

Eu estava muito cansado. Se eu tivesse parado e sentado ali, como eu estava em crise de hipotermia moderada, eu teria morrido. Meu instinto de sobrevivência me fez correr ladeira abaixo.

Allan Souza Lima

