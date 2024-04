Além de Taís, quem também morre na reta final de 'Paraíso Tropical?'

No capítulo de terça-feira, da reprise de "Paraíso Tropical" (Globo), Taís (Alessandra Negrini) foi assassinada misteriosamente.

No último capítulo da novela, que está marcado para ir ao ar no dia 3 de maio, o público ficará sabendo que o assassino é Olavo (Wagner Moura). Até lá, outros personagens irão morrer no folhetim.

Lutero (Edwin Luisi)

O pai de Alice (Guilhermina Guinle) será envenenado misteriosamente. Enquanto estiver no apartamento de Olavo, o empresário beberá um copo de uísque com veneno.

A principio, todos acharão que Olavo deveria ter sido a vítima e Lutero morreu por engano. No último capítulo, descobriremos que tudo não passou de um plano do amante de Bebel (Camila Pitanga).

Lutero (Edwin Luisi) é assassinado em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/Globoplay

Jader (Chico Diaz)

O cafetão morre apenas no último capítulo de "Paraíso Tropical". Na reta final, ele participará de mais uma armação contra Daniel (Fábio Assunção) ao lado de Olavo.

Os dois serão perseguidos pela polícia. O irmão de Ivan (Bruno Gagliasso) consegue fugir, mas Jader é atingido por tiros dos policiais e morre.

Jader (Chico Diaz) em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/Globo

Ivan e Olavo

Os filhos de Marion (Vera Holtz) também morrem nas cenas finais do folhetim. Eles trocam tiros, acertando um ao outro.

Isso acontece depois de Olavo ser descoberto como o grande assassino da trama. Ele queria matar o irmão e a própria mãe após descobrir que Ivan é filho biológico de Antenor.

A morte de Olavo (Wagner Moura) em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/Globo

Marion e Antenor quase morrem

Além de Taís, Lutero e Ivan, Olavo quase faz mais duas vítimas. Marion e Antenor sofrerão atentados misteriosos, mas irão sobreviver.

A mulher bebe um drink envenenado, mas é salva por Cláudio (Jonathan Haagensen), que rapidamente a leva para o hospital. Já o marido de Lúcia (Gloria Pires) terá seus remédios trocados, o que faz com ele tenha uma crise de pressão alta.

Marion (Vera Holtz) bebe drink envenenado em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/Globoplay

A reprise de "Paraíso Tropical", novela de 2007, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.