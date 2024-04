'Vizinhos descolados': conheça grupo Boynextdoor e suas músicas criativas

Descolados, competentes e cheios de questionamentos em seus discos (todos possuem perguntas nos títulos), Boynextdoor, em pouco menos de um ano desde o seu début, imprimiu personalidade, malemolência e muito carisma na curta trajetória do grupo. O último lançamento foi "Earth, Wind & Fire".

O início: Zico, pandemia e HYBE

Para entender melhor a dinâmica do grupo, é preciso voltar ao momento em que Zico, rapper extremamente bem-sucedido na Coreia do Sul, criou sua própria empresa, a Koz.

Com o caos causado pela covid, empresas fecharam, migraram e muitas foram vendidas. É aí que entra a gigante Hybe, que em 2020 comprou a Koz e começou o processo de reabertura de tudo —audições para um novo boygroup.

One of the most highly anticipated 'One and Only' dance challenge video is finally here, and it's with our Zico PD-nim! We feel so grateful and honored that PD-nim did this challenge together with us. Please look forward for more BOYNEXTDOOR and Zico PD-nim videos in the future! pic.twitter.com/Set2R8flx6 -- ? (@sangho) June 4, 2023

Em maio de 2023, apesar de esperarem um grupo cheio de rappers, Zico afirmou que preferiu misturar talentos e criar uma banda mais versátil. Boynextdoor finalmente debutou.

Quem faz parte do grupo?

Com seis integrantes bem versáteis, o grupo possui Jaehyun, como rapper principal e líder; Sungho, integrante mais velho e vocalista principal; Riwoo, vocalista e dançarino principal; Leehan como vocalista e visual; Taesan é rapper, vocalista e visual; e Woonkhak, vocalista e maknae (membro mais novo). Todos eles nasceram entre 2003 e 2006.

Por que o nome Boynextdoor?

Carinhosamente chamados de "vizinhos", a premissa do grupo é justamente essa: são os garotos que moram ao lado; acessíveis, de bem com a vida, gente como a gente. Por ter sido criado durante um período complicado de reclusão mundial, a ideia busca aproximar mais fãs e artistas em uma época marcada por distanciamentos. MV de outra música do grupo, "Serenade":

Fandom e lightstick

O nome do fandom do grupo é "Onedoor" e remete à porta que eles sempre usam em MVs e performances. Os fãs abrem portas para eles, para si, para o mundo. As possibilidades são infinitas.

E a criatividade da equipe da Koz é tanta que o lightstick do grupo possui uma casa dentro, consolidando a narrativa "vizinhos da casa ao lado". É ainda mais legal ver fãs customizando o objeto com pelúcias, fotos e tudo que for possível para criar suas próprias casas. É a junção da criatividade da equipe e do próprio fandom.

Discos lançados até agora

Com muitos questionamentos, afinal são adolescentes descobrindo o mundo pós-pandêmico, todos os discos lançados pelo grupo até agora fazem perguntas. O début se chama "Who" (Quem). Logo em seguida, ainda em 2023, eles lançaram o "Why" (Por quê?), uma combinação do primeiro disco com algumas músicas novas. Agora, o mais novo lançamento do grupo foi intitulado "How?" (Como?).

when you & your fav sharing the same aesthetic (going to tweet this everywhere) (mau nangis) (thank you hybe koz love zico bonekdo PEACE) pic.twitter.com/q81Susw2iH -- nadi (@napeunjiet) April 8, 2024

Comeback cheio de carisma

Uma das maiores surpresas do comeback atual do grupo é que a faixa-título de "How?", "Earth, Wind & Fire", é uma psicodelia do início ao fim. Repleta de informações, cores, motos, mudanças de cenário, transições insanas, gatos gigantescos e cheia de momentos interessantes onde os membros mostram ser ótimos vocalistas, rappers e principalmente dançarinos, a música é bastante fora da curva e um frescor no k-pop atual.

Por retratar assuntos próximos dos adolescentes, dúvidas, angústias e realidades cotidianas, eles conseguem tocar em assuntos universais para qualquer idade, tempo e espaço.

essa é realmente a maior música já feita na face da terra, let's go see the stars entenda o quão gigante tu é



EARTH WIND FIRE OUT NOW#BOYNEXTDOOR_COMEBACK#BOYNEXTDOOR_HOW



pic.twitter.com/CsQ7G57EWf -- how? mimi ? (@jeomiin) April 15, 2024

Com quase todas as músicas possuindo os mesmos produtores e letristas — incluso aí o próprio Zico e os próprios membros do grupo —, é possível perceber uma coesão ao escutar o disco do início ao fim. Faz sentido como obra e vale a pena ouvir na ordem e prestando atenção na letra (com ajuda de um site de traduções, claro).

??????? l i f e i s c o o l ?? ?? ???? ??? pic.twitter.com/MDTrxBXeVD -- ? (@myungbnd) April 15, 2024

Um destaque do disco é "l i f e i s c o o l", escrita por Jaehyun, Taesan e Woonhak em parceria com Kako e PopTime. Descolada, cheia de carisma, groovy, com um pé no jazz (o final!) e alegre, a música define bastante o grupo e a importância dele na cena atual do k-pop.