Quem é Denis Pinhoti? Affair de Alane foi exposto no pós-BBB

No Bate-Papo BBB de domingo (14), Alane declarou que era apaixonada por Denis Pinhoti e que levou um anel do cantor para dentro do reality.

"Ela deu pistas do romance em seu aniversário, quando conversou sobre o anel", comentou Chico Barney no Central Splash de ontem (15). "No mesmo dia, ele postou um vídeo jogando altinha com Alane".

Integrante da banda Fun7, Denis tem 30 anos, mora em São Paulo e é seguido por alguns ex-BBBs como Gui Napolitano (BBB 20) e Fred Bruno (BBB 23). Lucas Pasin também mencionou uma "fofoca" do rapaz: é ex-namorado de Tati Dias (Ex-De Férias com Ex e A Fazenda 11).

Antes da eliminação da sister, Denis publicou um vídeo cantando "Voando para o Pará" e pedindo a eliminação de Isabelle, usando o emoji de vitória-régia, referente à torcida de Alane.

"Achei bem bonito, o rapaz. Alane devia aproveitar e reencontrar o moço", opinou Pasin. "Ele foi presente durante esse confinamento dela. 'Shippo' esse casal no pós-BBB e acho que podem render bastante; quem sabe, fazer um reality juntos".

Chico concorda, mas diz que "toda essa empolgação" do cantor também demonstra um interesse de aproveitar o "BBBverso". "Não duvido nada que eles nem se encontrem, porque o Denis estará confinado com Camila, do Buda, na Grande Conquista", disse.

Os comentaristas também citaram a possibilidade de Denis participar de uma edição do BBB ou Estrela da Casa (novo reality musical da Globo), uma vez que é cantor. "Tem futuro", afirmou Pasin.

