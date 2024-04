Maior prêmio da história e recordes de votação: os números do BBB 24

O BBB 24 (Globo) está chegando ao fim. Hoje (16), o Brasil vai conhecer seu mais novo milionário: Davi, Isabelle e Matteus. Além do maior prêmio da história do programa, a edição também conquistou outros recordes.

Relembre os recordes do BBB 24

Maior prêmio da história do programa. Depois do último Paredão da temporada, que eliminou Alane, a Globo aumentou o prêmio para R$ 2,92 milhões.

Marca histórica de peremanência. Leidy Elin fez história ao ficar sem receber votos por 77 dias. Apesar da conquista, ela foi eliminada no 14º Paredão, na primeira vez em que esteve na berlinda.

Paredão recorde da temporada. O 11º Paredão do reality foi o recordista da edição, contabilizando 224.381.203 votos. Em disputa contra Davi e Alane, Michel foi eliminado com 70,33% dos votos.

Eliminações com mais votos do que final. Três eliminações do BBB 24 superaram a final do BBB 23, que coroou Amanda campeã — com 76.290.810 votos. Assim como o 11º Paredão, a nona berlinda, que eliminou Deniziane, também se destacou na votação, com 97.266.884 votos. No último Paredão do programa, disputado entre Isabelle, Alane e Matteus, o programa recebeu 187.957.364 votos.

Maior número de participantes da história. A temporada ainda surpreendeu o público por contar com o maior número de participantes, somando 26 brothers ao elenco. Eles se dividiram entre Pipoca, Camarote e Puxadinho. Com isso, a temporada também bateu o recorde de maior número de Paredões.

Paredão quíntuplo. Pela primeira vez, houve a formação de um Paredão Quíntuplo. Na quinta berlinda, quem se despediu da competição foi Vinicius Rodrigues.

Sister mais vezes no Paredão. Eliminada no último Paredão da temporada, Alane é a mulher que mais foi a Paredões na história do reality. Ela esteve na berlinda nove vezes.

Brother com mais Anjos do BBB. Último Anjo da temporada, Matteus conquistou o feito e divide esse primeiro lugar com Dhomini, do "BBB 3". Ele venceu o colar 5 vezes.

Mais vitórias de Líder. Lucas Buda igualou um recorde que Kadu Parga (BBB 10) bateu há 14 anos, ao conquistar a liderança cinco vezes.

