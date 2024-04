Jatos e cidades fantasmas: viajante caça aventuras pelo Google Earth

O irlandês Joshua McCartney sempre teve uma atração irresistível pelo desconhecido. Ele conta que quando criança gostava de entrar em prédios abandonados para explorar seu interior ou pegar a bicicleta e pedalar pela margem de rios, só para ver onde a água ia dar. "Sempre amei desvendar lugares misteriosos que não são frequentados por muitas pessoas".

Depois de adulto, Joshua manteve esse curioso hábito, fazendo regularmente trilhas para áreas isoladas no meio da natureza ou visitando cidades que estão fora da rota do turismo de massa.

Foi na pandemia, porém, que ele descobriu uma maneira única de levar sua paixão pelo desconhecido a níveis extremos. "Eu estava vivendo em Macau, um dos lugares com maior densidade populacional da Terra. Passei muito tempo trancado em casa, mas morrendo de vontade de sair dali e explorar o mundo de novo", lembra.

Foi então que ele começou a usar o Google Earth para poder "viajar" um pouco desde a sua sala.

Passando o mouse sobre as paisagens do Google Earth, comecei a pesquisar lugares remotos e interessantes ao redor de Macau, que oferecessem passeios com isolamento. E aí, sem querer, me deparei com a imagem de uma misteriosa construção em cima de uma colina, no meio do nada. Parecia uma torre de observação, sem nenhuma outra estrutura por perto.

Com as coordenadas para chegar até essa construção em mãos, Joshua colocou uma mochila nas costas e saiu de casa para ir até lá. Ele conta que depois que a estrada acabava, não havia nenhuma trilha para facilitar o acesso e ele passou o dia inteiro se perdendo na natureza, em uma região montanhosa.

"Mas consegui chegar lá e não estava enganado. Era uma torre militar abandonada, com direito a um bunker logo ao lado. Fiquei muito feliz descobrindo esse local misterioso, que oferece uma vista linda para os arredores. Me senti em uma aventura, mesmo demorando apenas um dia para completar a missão."

Ruínas no País de Gales Imagem: Arquivo pessoal

Depois dessa experiência, Joshua não quis parar. E com a reabertura do mundo após a pandemia, começou a usar o Google Earth para caçar lugares fascinantes e misteriosos em diversos cantos do planeta. Ao encontrá-los, o objetivo é sempre ir até eles, não importa o quão desafiadora seja a jornada.

Jatos abandonados e cidades fantasmas

Em suas pesquisas no Google Earth, Joshua já se deparou com coisas inacreditáveis.

Encontrei dois jatos e vários tanques de guerra abandonados em uma praia do País de Gales. Fui até lá, em uma viagem em que precisei caminhar por duas horas em uma extensa e desabitada faixa de areia. E não sei por que os jatos e tanques estão ali. Algumas pessoas me disseram que se trata de uma base militar desativada. É um dos locais mais insanos que já vi na vida.

Base militar abandonada na Escócia Imagem: Arquivo pessoal

O irlandês também ficou fascinado com uma enorme cidade fantasma que descobriu no interior da Espanha. "Tive que pedalar por uma longa estrada e depois encarar uma trilha. O percurso durou dois dias", relata. "É uma cidade abandonada enorme com direito a igreja, ruas de paralelepípedo e casas que ainda abrigam móveis. Parece o cenário de um filme. Foi incrível passear sozinho por aquele lugar macabro e, ao mesmo tempo, bonito".

Já na Escócia, o viajante subiu em uma prancha de stand-up paddle para remar até uma base militar abandonada que localizou pelo Google Earth em uma ilha. Quando chegou lá, se deparou com bunkers e torres de observação.

E houve ainda um complexo abandonado de minas no interior de Inglaterra que ele conseguiu visitar após encarar 9 horas de caminhada no meio de colinas e muito mato.

Ruínas encontradas na Espanha Imagem: Arquivo pessoal

"Esse foi um dos lugares mais difíceis de visitar. Fui de carro até o fim da estrada e aí comecei a caminhar. Mas não havia trilha, só muita vegetação. Me perdi, andei ao lado de penhascos, começou a chover e senti que havia risco de deslizamento de terra. Foi muito intenso. Mas quando cheguei às minas foi fantástico. São vários túneis abertos nas encostas das colinas. Consegui entrar e me sentir em um mundo perdido."

Como ele escolhe os lugares

Itália Imagem: Arquivo pessoal

Joshua desenvolveu interessantes métodos para encontrar esses tesouros secretos no meio da infinidade de imagens que existem no Google Earth. Ele revela que uma das estratégias é pesquisar lugares históricos, em regiões ao redor de sítios arqueológicos famosos onde podem haver ruínas esquecidas

"Além disso, em áreas onde a presença humana foi há muito tempo, viajo com o Google Earth sobre rios e zonas de planície. São dois tipos de área onde é possível encontrar ruínas de construções humanas, como antigas vilas que foram abandonadas em algum momento do passado. E, em regiões que viveram guerras, é sempre provável descobrir relíquias militares."

Depois de encontrar tais locais no Google Earth, Joshua se prepara para a verdadeira aventura: ir até eles. Nessas jornadas ele já esteve em países como Itália, Turquia e em quase todos os cantos do Reino Unido.

A maioria dos lugares é difícil de acessar. Quando sei que a viagem vai tomar mais de um dia, levo barraca de camping, uma boa quantidade de comida e roupa para enfrentar clima agressivo. Não pode faltar também uma boa lanterna. Muitos locais que visito têm ambientes escuros, como túneis.

Mas aventurar-se dessa forma tem seus perigos, e o irlandês conta que já passou por situações bastante difíceis. "Certa vez, percorri uma região montanhosa que estava coberta de neve e com péssima visibilidade. Me perdi na trilha e caí de cima de um paredão em cima de uma rocha que, por sorte, estava coberta por uma grossa camada de neve, o que suavizou o efeito da queda. Foi o que me salvou. Podia ter morrido ou me quebrado inteiro. Mas nada de grave aconteceu."

Nas postagens que faz em suas redes sociais, Joshua não revela o nome ou a localização exata dos tesouros escondidos que descobre com a ajuda do Google Earth. "No passado, locais históricos desconhecidos foram divulgados por outros viajantes na internet e acabaram sofrendo vandalismo. Não quero que isso aconteça com os lugares que eu encontro", diz.

Malta Imagem: Arquivo pessoal

Neste momento, ele está desbravando paisagens inusitadas da Espanha. E, em breve, pode pintar no Brasil. "Tenho muita vontade de visitar a Índia e o Brasil. São dois países enormes e com muitas possibilidades de descobertas."

Você pode acompanhar as aventuras de Joshua pelo perfil dele nas redes sociais.