Fãs de Davi acompanham final do BBB 24 em festa mesmo com chuva forte na BA

A festa para comemorar a possível vitória de Davi no BBB 24 (Globo) continua mesmo sob chuva em Cajazeiras, bairro de Salvador, na Bahia.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os moradores de Cajazeiras, bairro onde Davi cresceu, seguem apoiando o baiano mesmo com tempo adverso. Sidneia, mesmo molhada devido à chuva, contou: "Ele já me atendeu [em uma corrida de aplicativo], já fui passageira dele. E hoje eu estou aqui pela vitória dele".

Alguns fãs se protegeram com capas de chuva. Sabrina, que usava o adereço, erguia orgulhosa uma placa que ela fez para Davi com a foto do brother e a frase "calma, calabreso". Ela afirmou que o tempo ruim não vai fazer com que ela desista de assistir a final do reality show. "Essa é a primeira vez que eu torço por um baiano, é da minha terra 'Cajacity'. Tô muito orgulhosa da trajetória dele", disse.

A festa também contou com pessoas de outros bairros, que seguiram determinados sob chuva. É o caso de Cristiano, Ítalo, Wilian e Claudia, moradores do Cabula. Os amigos vieram pra torcer pra Davi aqui e falaram que, pelo brother, vale tudo. Wilian, assim como Davi, é motorista de aplicativo.

BBB 24: Cristiano, Ítalo, Wilian e Claudia em festa para comemorar possível vitória de Davi Imagem: Cauê Mendes/UOL

A chuva intensa chegou a paralisar a partida de futebol entre Bahia e Fluminense, em Salvador.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Enquete encerrada Total de 2761245 votos 67,84% Davi 23,33% Matteus 8,83% Isabelle Votar de novo Total de 2761245 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash