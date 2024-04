Dieguinho: Camila Moura nunca entrou no BBB 24, mas também nunca saiu dele

A edição desta terça-feira (16) do Central Splash recordou os grandes momentos do BBB 24 (Globo), que chega ao fim logo mais. O colunista Chico Barney e os apresentadores Dieguinho Schueng e Yas Fiorelo elegeram, entre outros assuntos, qual a polêmica mais marcante da temporada.

Yas Fiorelo não teve dúvida em eleger o escândalo da 'traição' de Lucas Buda, 30, à então esposa Camila Moura, 29, que culminou no cancelamento dele e na elevação dela a celebridade virtual. "Vou de Buda e Camila, porque foi a que mais rendeu. Nós começamos torcendo pela Camila e dali a pouco ninguém estava aguentando mais. Reverteu completamente: agora, 'somos todos Lucas Buda'."

Dieguinho Schueng, por sua vez, opina que ninguém saiu tão beneficiada do BBB 24 quanto a 'senhora Calabreso'. "O melhor pós-BBB foi da Camila Moura, que não entrou [no programa], mas também nunca saiu [dele]. Penso que ela ainda vai fazer muito sucesso aqui fora. A trajetória do Buda já acabou, mas a dela está só começando."

Chico Barney lamenta entretanto que, após a eliminação de Lucas, a narrativa de Camila tenha perdido força. "Uma coisa que tem me chamado a atenção é que, desde que o Buda saiu, acabou o brilho da Camila. Ela ficou sem enredo. Estamos há uma semana sem falar dela! Por onde Camila Moura?"

Treta entre Alane e Fernanda marcou BBB 24 e não merece ser esquecida

Ainda no esquenta promovido pelo Central Splash para a grande final do BBB 24 (Globo), Dieguinho Schueng e Chico Barney discutiram qual a briga mais marcante da temporada.

Chico Barney não teve dúvida ao escolher o confronto entre Alane, 25, e Fernanda, 32, como o seu favorito. "Todas foram muito interessantes, todas tiveram seu valor, sem qualquer sombra de dúvida - mas, na minha humilde opinião, Fernanda e Alane foi espetacular. Falamos muito do 'chora, bonequinha', do 'tá molinha'."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

