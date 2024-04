Desculpa, Matteus! Por que o 2º lugar do BBB 24 precisa ser de Isabelle

Matteus e Isabelle têm disputado o segundo lugar do BBB 24 (Globo), segundo apontam as parciais da enquete UOL.

A seu favor, a dançarina manauara tem uma ligação direta com o suposto campeão da edição, Davi, a quem ela serviu de principal apoio durante toda a edição.

No Central Splash de hoje (16), Bárbara Saryne disse que a torcida do baiano pode ver isso com "bons olhos", mas lembrou que a própria sister tem uma grande base de fãs e conseguiu se sair bem no jogo, mesmo que com menos movimentações.

Se Isabelle tivesse um jogo 'mais jogado', com mais estratégia, aparecendo mais nos episódios e na narrativa do jogo, venceria fácil. Porque ela tem uma torcida consolidada, mesmo não sendo uma das figuras mais importantes da temporada Bárbara Saryne

Chico Barney acredita que Isabelle causou "uma ótima primeira impressão" no início do jogo, mas teve sua trajetória orbitando à de Davi. "Muita gente da torcida mais fanática do Davi acha que em alguns momentos ela atrapalhou ele. Eu acho que ele atrapalhou muito mais ela", defendeu.

"Explico: acho que Isabelle entrou pra fazer um jogo low profile. Ela queria ficar ali, encostada num canto e passar batido. Ela foi para lá para mostrar a arte dela, valorizar a cultura dela. Ela é uma quase Camarote, uma Camarote regional. E ela entrou lá para manter isso e explodir com um novo publico", continuou.

Ainda assim, ele acredita que ela "vencerá" a disputa pelo segundo lugar. Segundo ele, a sister poderia ter ficado "em cima do muro" durante o jogo inteiro, mas decidiu não "cortar" a insistência de Davi — o que, para Saryne, foi uma jogada inteligente dela. "Se tivesse seguido sua estratégia, Isabelle teria vazado antes. Acabou que Davi a ajudou", defendeu a comentarista.

Matteus: Planta ou bonzinho?

Chico Barney acredita que faltou para Matteus construir uma história "mais palatável". "Ele é um clássico finalista de BBB. Em outra temporada, ele seria um franco favorito, mesmo fazendo pouco como ele fez. É que teve o fenômeno Davi, que foi fora da curva", disse.

Sugando o colunista, Matteus "é um menino bom", mas faltou se impor um pouco mais. "Com um pouquinho mais, ele teria uma torcida que conseguiria até dar problema para o Davi nessa reta final. Faltou tração", disse.

Chico acredita que Matteus causou uma "péssima impressão" no começo do jogo, com suas "milhões de desculpas" a todo momento, e acabou ficando consolidado como "planta" e "bonzinho".

"Aquilo ficou muito presente na cabeça de muita gente. Mesmo que depois ele tenha sido ponta firme com Davi em momentos muito difíceis", disse. "O Tadeu teve que pedir para o Matteus pedir menos desculpas […] ele foi adequando isso nessa reta final".

