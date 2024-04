Prisão e assassinato: 10 filhos de famosos que cometeram crimes

Filhos de celebridades frequentemente são colocados sob os holofotes da mídia, mas alguns deles se destacam por envolvimento em crimes, colocando em jogo a imagem construída por suas famílias.

Confira 10 filhos de famosos que já foram presos e seus crimes:

Jaycee Chan

14.fev.2015 - Jaycee Chan, filho do ator Jackie Chan, concede entrevista coletiva após ser libertado da prisão na China Imagem: Greg Baker/AFP

Jaycee Chan, filho do astro de filmes de ação Jackie Chan, ficou preso por seis meses em 2014. O apartamento dele em Pequim foi invadido pela polícia, que encontrou mais de 100g de maconha no local, segundo a BBC.

A prisão ocorreu em meio a uma repressão ao uso de drogas na China. No Tribunal, ele se declarou culpado também por "fornecer abrigo para outros abusarem de drogas", disse a polícia de Pequim na época.

Nicole Richie

Nicole Richie Imagem: Keanu Reeves

Nicole Richie, filha do cantor Lionel Richie, foi presa por dirigir sob efeito de drogas em 2006. Ela foi flagrada em uma via imprópria de uma estrada de Burbank, distrito de Los Angeles. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a artista havia tomado analgésicos e fumado maconha, e foi liberada duas horas e meia após a detenção, ao pagar uma fiança de US$ 15 mil (aproximadamente R$ 75 mil).

Weston Cage Coppola

Weston Cage Coppola e o pai, o ator Nicolas Cage Imagem: Reprodução / Instagram

Weston Cage Coppola, filho de Nicolas Cage, foi preso por violência doméstica em 2011. Segundo o Daily Mail, ele era casado com sua primeira esposa, Nikki Williams, na época.

Ele também enfrentou problemas pelo abuso de drogas. "Chegou ao ponto em que as pessoas pensaram que eu estava cavando minha cova", contou à People. Mas, em 2015, Weston disse que ficou sóbrio devido ao nascimento de seu filho Lucas.

Chet Hanks

Chet Hanks e o pai, Tom Hanks Imagem: Reprodução / Instagram

Chet Hanks, filho de Tom Hanks, foi procurado pela polícia do Reino Unido em 2015, depois de causar danos no valor de 1.200 libras (cerca de R$ 7.612) em um quarto de hotel. Em entrevista de 2014 ao The Mirror, ele também revelou vício em cocaína e disse que lutava "contra o abuso de substâncias desde os 16 anos". Chet teria ficado "limpo" em 2015.

Stephanie Bongiovi

Stephanie Bongiovi é filha do cantor Jon Bon Jovi Imagem: Reprodução / Instagram

Stephanie Bongiovi, filha do cantor Jon Bon Jovi, foi presa em 2012 após uma suspeita de overdose. Segundo a NBC News, ela foi encontrada dormitório do Hamilton College, uma universidade em Nova York.

No entanto, as acusações de múltiplas violações relacionadas a drogas que a jovem sofreu na época foram retiradas. De acordo com a lei de Nova York, uma pessoa não pode ser processada por posse de pequenas quantidades de drogas se estiver procurando ajuda durante uma overdose — como foi o caso de Stephanie.

Christian Brando

Christian Brando Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons

Christian Brando, filho mais velho do ícone do cinema Marlon Brando, assassinou o namorado de uma de suas irmãs em maio de 1990. Na época, segundo o The Guardian, ele disse à polícia que sua irmã contou que apanhava do companheiro, então Christian teria ameaçado o rapaz com uma arma e ela teria disparado acidentalmente enquanto eles lutavam.

O filho do ator foi preso e julgado por acusações de homicídio em primeiro grau. Em fevereiro de 1991, após intensa negociação de confissão, Christian se declarou culpado e foi condenado a dez anos na prisão. Ele foi solto após cumprir apenas quatro anos e meio da pena.

Sean Stewart

Sean Stewar e o pai, Rod Stewart Imagem: Reprodução / Instagram

Sean Stewart, filho do cantor Rod Stewart, foi preso por 90 dias em 2002 por agredir um homem do lado de fora de uma boate. Segundo o Daily Mail, ele também foi acusado, em 2007, de atacar um casal com um tijolo após ter sua entrada negada em uma festa de Hollywood.

Já em 2010, Sean foi preso em Beverly Hills por dirigir com a carteira de motorista suspensa. Nesse caso, ele foi liberado após pagar uma fiança de US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil), também de acordo com o tabloide britânico.

Marston Hefner

Marston Hefner e o pai, Hugh Hefner Imagem: Reprodução / Twitter

Marston Hefner, filho de Hugh Hefner, fundador da Playboy, foi acusado de agredir sua namorada, Claire Sinclair, em 2012. De acordo com a CBS News, ele não contestou as acusações. Na época, no entanto, foi condenado apenas à participação em um programa de violência doméstica de 52 semanas.

Theodora Richards

Theodora Richards e o pai, Keith Richards Imagem: Reprodução / Instagram

Theodora Richards, filha do guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, foi presa em 2011 após supostamente grafitar um prédio em Manhattan, em Nova York. Segundo a CNN, ela também foi acusada de posse de drogas na mesma ocasião.

Jeffrey Jordan

Da esquerda para a direita, Marcus Jordan, Michael Jordan, Jasmine Jordan e Jeffrey Jordan Imagem: Reprodução / Instagram

Jeffrey Jordan, filho da lenda da NBA Michael Jordan, foi preso sob suspeita de agredir funcionários de um hospital do Arizona. O episódio aconteceu em 2021. Segundo o Business Insider, o Departamento de Polícia de Scottsdale disse que ele foi levado ao hospital após escorregar e bater a cabeça em um bar. A polícia afirmou que, enquanto era tratado do ferimento, Jeffrey agrediu o profissional de saúde.