Falta pouco! Enquete UOL atualizada mostra porcentagens do pódio no BBB 24

Do UOL, em São Paulo

Quem será o mais novo milionário do pedaço? Davi, Isabelle ou Matteus? Os três disputam a final do BBB 24 nesta terça-feira (16).

O que diz a enquete UOL

Apontado como o grande favorito ao prêmio desde o início, Davi será consagrado vencedor. A parcial da votação, atualizada às 16h10, mostrou o brother com 63,76% dos votos.

Matteus Alegrete é o segundo mais bem votado no pódio do reality show. Ele já tem 26,62% dos votos.

Ainda segundo a enquete, Isabelle Nogueira será o terceiro lugar do programa após receber apenas 9,62% dos votos.

O campeão ganhará o maior prêmio da história do programa, um total de R$ 2.920.000,00 livres de impostos. O segundo lugar fica com R$ 150.000,00 e o terceiro com R$ 50.000,00.

A final do BBB 24 começará logo após a exibição de 'Renascer', a partir das 22h25.