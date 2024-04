'Calma, calabreso': 15 frases que marcaram o BBB 24

Com brigas, bordões e expressões curiosas, o BBB 24 (Globo) teve frases marcantes que repercutiram entre o público fora do reality desde seu início, em janeiro.

Confira as frases mais lembradas da edição:

"Chora, bonequinha": Fernanda para Alane, durante briga na academia.

"Eu sou elegante. Boa noite, vai tomar no seu c*": Alane em discussão com Fernanda.

"Houve um destempero": Fernanda em autoavaliação sobre a briga com Alane.

"Calma, calabreso": Dito por Davi em briga com Lucas Henrique, mas discutido entre o professor e Gnomos posteriormente.

"Baiana, você me bagunçou": Lucas Henrique em flerte com Pitel.

"É o Brasil do Brasil": Bordão oficial de Beatriz, utilizado em diversas ocasiões.

"Teu c*, teu c*, teu c,* teu c*": Yasmin em briga com Davi.

"Quem é você, Marcus?": Raquele em discussão com Marcus Vinicius, pós-Sincerão.

"Tem um filme chamado 127 horas. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não ia ser 127 horas, eu ia arrematar minha mão em 5 segundos": Fernanda para Beatriz em Sincerão

"Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada": Fernanda para Beatriz, também em dinâmica do programa.

"Que papo de maluco": Fernanda usou a frase em discussão com Beatriz na cozinha.

"Belo veio, vem Belo ... Derê": Beatriz justifica sua "alegria" em Sincerão.

"Boa noite, Tadeu, como você tá bonito hoje": Beatriz respondia ao "boa noite" de Tadeu em diversas noites desta forma.

"Égua da luta": mistura de expressões regionais, virou bordão de Isabelle no reality, que também chamava vários brothers de "curumim".

"E o Mike?": pergunta de Vanessa Lopes em prova, referindo-se ao microfone que usava.

