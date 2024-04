Shows, telão e mais: cidades dos brothers se preparam para a final do BBB

A festa também está garantida fora do BBB 24 (Globo). As cidades dos finalistas se preparam para receber a torcida e acompanhar o resultado da grande final.

O que aconteceu

A equipe de Davi anunciou que haverá telão e shows na final do programa. A concentração será feita na Arena Pronaica, em Cajazeiras, em Salvador. As atrações confirmadas são Olodum, O Polêmico, O Maestro, Daniel Vieira e O Kanalha.

Isabelle terá festas em Manaus, no Largo de São Sebastião, e em Parintins, no Bumbódromo. A chamada "Festa da Cunhã" contará com shows de Patrick Araújo, Sebastião Junior e Grupo Kboclos na capital do estado. Em Parintins, Edmundo Oran, Israel Paulain e o grupo Toada de roda comandam a festa.

Matteus também será celebrado em Alegrete. No largo do Centro Cultural, haverá transmissão ao vivo no telão e a apresentação de Neto Fagundes.

Saiu a programação da Festa da Cunhã! #CunhãCampeã #IsabelleCampeã



Parintins (Bumbódromo): @oran_edmundo e @ISRAELPAULAIN 💙❤️



Manaus (Largo): @PatrickAraujoOf e Sebastião Júnior 💙❤️



Lembrando que é importante a presença de todos porque terá flashs ao vivo das torcidas pic.twitter.com/Rer7D1ZFBR -- Manaus Pop❤️🏹💙 (@manaus_pop) April 15, 2024

