Superstição ou coincidência? Últimos campeões do BBB usaram prata na final

Desde o BBB 20 (Globo), os campeões usaram prata na grande final. Entenda como a "superstição do prata" pode interferir no pódio do BBB 24 entre Davi, Isabelle e Matteus.

O que é a superstição do prata

A "superstição do prata" trata sobre o vencedor do prêmio do BBB. Nas últimas edições, os participantes usaram a cor e saíram vitoriosos.

Amuleto da sorte ou coincidência, isso acontece desde o BBB 20. De maneira consecutiva, os quatro últimos campeões apostaram no look prateado.

O que aconteceu

Thelma Assis iniciou a "saga do prata". Na final disputada ao lado de Manu Gavassi e Rafa Kalimann no BBB 20, a médica investiu em um vestido prateado decotado.

Juliette também chamou a atenção por usar um macacão na paleta. A advogada e maquiadora utilizou um macacão prateado e de paetê de mais de R$ 3 mil na final contra Fiuk e Camilla de Lucas.

Nem Arthur Aguiar ficou de fora da tendência. Disputando o prêmio com Paulo André e Douglas Silva, ele usou uma jaqueta jeans com brilhos e detalhes prateados.

Amanda Meirelles continuou o legado da cor. A médica separou um vestido prata e cheio de brilho para usar na final, ao lado de Aline Wirley e Bruna Griphao.

