Fernanda diz que não estava preparada para ser mãe: 'Medo de fazer errado'

Fernanda desabafou sobre as dificuldades da maternidade. Após participar do BBB 24 (Globo), a ex-sister comentou sobre suas falas polêmicas e indicou que está buscando sua melhor versão.

O que aconteceu

A confeiteira revelou que o nascimento do primogênito, Marcelo, foi desafiador. "Não estava preparada para ser mãe. Tudo foi difícil, desde o começo em que me vi sozinha com um bebê recém-nascido sem saber o que fazer, o medo de fazer errado... isso gera uma insegurança muito forte. Você precisa de apoio, de acolhimento. Se você não escuta as palavras certas, você se sente cada vez pior com o julgamento alheio. A Fernanda hoje está em processo de aprendizagem. Atualmente, tenho pessoas que se importam comigo, que querem me ajudar", pontuou ao Extra.

Ela apontou que está tentando melhorar em todas as esferas da vida: "Estou buscado melhorar em todos os aspectos. Me vejo esperançosa e determinada, com vontade de ajustar as minhas falhas, até mesmo entender o quadro do Marcelo. Se tenho alguma angústia, não preciso conviver com ela. Eu preciso tratá-la".

Após ter uma fala sobre a maternidade problematizada no BBB, ressaltou: "Essa fala foi muito clara de exaustão. Acredito que muitas mães já viveram a minha dor também. E aí essa expressão é muito figurativa, mostra o ápice do cansaço, do estresse. Nunca vai ser sobre botar seus filhos em risco e, sim, sobre 'não aguento mais essa situação'".

Fernanda ainda mostrou seu incômodo com a repercussão negativa: "Engraçado que as partes boas ninguém comenta. Logo depois dessa frase, falei 'aí você vê um sorrisinho de uma criança e quebra tudo, depois você recebe uma cartinha do seu filho com um desenho e você acha que é a coisa mais linda do mundo'. Tudo na vida sempre vai ter o momento do amor e também da dor".

