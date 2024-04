Ex-BBBs retornam ao gramado da casa para final do BBB 24

Todos os ex-participantes do BBB 24 (Globo) estão dentro da casa mais vigiada do Brasil para acompanhar a final disputada por Davi, Isabelle e Matteus. Incluindo Wanessa Camargo, desclassificada, e Vanessa Lopes, que desistiu do reality.

O que aconteceu

Como anunciado anteriormente, todo o elenco estaria de volta para a final da edição.

No início do programa, Tadeu Schmidt conversou rapidamente com cada um.

MC Binn aproveitou a oportunidade para reforçar seu novo nome artístico. Inclusive, o cantor contou ter convidado alguns amigos para acompanhá-lo em suas apresentações.

BBB 24: Giovanna e Binn na final Imagem: Reprodução/Globoplay

Assim que Deniziane conversou com o apresentador, a imagem do Matteus apareceu na tela. Os dois tiveram um affair no começo da edição.

BBB 24: Matteus reage ao ver Deniziane na casa Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Tadeu recebe todos os participantes da edição Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Fernanda e Pitel na final Imagem: Reprodução/Globoplay

