Após mentir para Electra, Jéssica executa plano cruel em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Jéssica (Rafa Kalimann) executa plano cruel contra Electra (Juliana Paiva).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Tudo começa quando a patricinha mente para a namorada de Luca (Jayme Matarazzo). Na verdade, tudo não passa de um plano armado junto com Hans (Raphael Logam).

Para isso, Jéssica vai ao encontro com Electra. Antes de chegar no local, ela liga para o vilão. "Tá tudo certo. As meninas que eu contratei vão tá no bar na hora marcada, já tão bem brifadas de como forjar a agressão", revela o filho de Catarina (Arlete Salles).

Os dois querem que Electra seja acusada de agressão para voltar à cadeia. "Ótimo! Se tudo der certo, essa é a última noite de liberdade da Electra", diz a vilã.

Ao encontrar a irmã de Vênus (Nathalia Dill), Jéssica mente que não quer confusão. "O que que você tá fazendo aqui, Jéssica? Eu tô ocupada e não tô com a menor vontade de discutir com você", fala a ex-presidiária. "Eu não vim pra brigar, Electra. Ao contrário. Eu vim porque... porque eu me dei conta que eu fui muito injusta com você", responde a outra.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.