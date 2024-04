Apagou, mas não sumiu: truque permite ler mensagem deletada no WhatsApp

A pessoa envia uma mensagem para você pelo WhatsApp e depois apaga. O pior é que fica aquela curiosidade de saber o que foi escrito: talvez um "sincericídio"? Ou só uma mensagem errada mesmo?

Sim, dá para ler mensagem apagada

A boa notícia é que dá para tentar recuperar o que foi escrito em celulares Android com um recurso grátis do sistema. Infelizmente, ainda não há uma opção equivalente para quem tem iPhone.

Desde o Android 12, a plataforma conta nativamente com a função Histórico de Notificações. Como o nome sugere, quando ativada, ela guarda as notificações recebidas pelo telefone das últimas 24 horas. Ou seja, não é possível acessar mensagens apagadas dias ou semanas atrás.

O recurso pode ser usado para:

visualizar mensagens que foram apagadas (quando funciona de forma apropriada --não é garantido que sempre vai pegar).

ler alguma mensagem sem enviar confirmação para a outra pessoa (não funciona para áudios).

verificar alguma notificação que você dispensou sem querer.

Ativando e acessando o Histórico de Notificações do Android

Vá em Configurar > Notificações > Histórico de Notificações. Lá, ative a opção, caso esteja desativada (por padrão está desativada na maioria dos celulares).

Passo a passo no Android para ativar o recurso de Histórico de Notificações Imagem: Reprodução

Em celulares da Samsung, o caminho é um pouco mais longo: Vá em Configurações > Notificações > Configurações Avançadas > Histórico de Notificações. Lá, ative a opção caso esteja desativada.

Para acessar o Histórico de Notificações, siga o mesmo caminho de ativar a opção. A diferença é que você verá as últimas notificações. Ao tocar sobre ela, será encaminhado para o aplicativo ou para a conversa, no caso do WhatsApp.

A única questão é que não é 100% garantido ler as mensagens que são rapidamente apagadas. Em testes, se a mensagem é apagada segundos após o envio, parece não haver tempo hábil para o sistema Android guardá-la.

*Com informações de matéria de 15/7/23